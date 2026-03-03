„Tizenegy atombombára is futja” – az iráni rezsim már a tárgyalásokon fenyegetőzött Trump különmegbízottja szerint

Steve Witkoff szerint már az első alkalommal azzal dicsekedtek az iráni tárgyalók, hogy elegendő mennyiségű dúsított uránnal rendelkeznek akár tizenegy atombomba megépítéséhez. Az Egyesült Államok különmegbízott szerint az egyeztetések alatt egyértelművé vált, hogy a megállapodás esélye gyakorlatilag szertefoszlott.

Az Egyesült Államok különmegbízottja szerint az iráni–amerikai tárgyalások már az első fordulóban kemény hangvétellel indultak – írja a Times of Isreael. Steve Witkoff a Fox Newsnak adott interjújában azt állította, hogy az iráni főtárgyalók nyíltan közölték, hogy elegendő mennyiségű dúsított uránnal rendelkeznek akár tizenegy atombomba megépítéséhez.

„Az első találkozón mindkét iráni tárgyaló fél nyíltan, minden szégyenkezés nélkül közölte velünk, hogy 460 kilogramm 60 százalékos dúsított urán felett van ellenőrzésük, és hogy tisztában vannak azzal, hogy ebből tizenegy atombomba készíthető” – idézte fel Steve Witkoff. Az amerikai fél ugyanakkor továbbra is azt állítja, hogy a tavalyi csapásokban megsemmisítették Irán kulcsfontosságú nukleáris létesítményeit, így Teherán elvileg nem tudná a felhalmozott dúsított uránt fegyverré alakítani.

Donald Trump különmegbízottja úgy fogalmazott, hogy az iráni tárgyalók „büszkék voltak arra, hogy mindenféle ellenőrzési protokollt kijátszva jutottak el odáig, hogy tizenegy atombombát tudjanak előállítani”.

Steve Witkoff szerint az iráni fél az első egyeztetésen azt is hangsúlyozta, hogy elidegeníthetetlen jogának tartja a nukleáris üzemanyag dúsítását. Elmondása szerint erre az amerikai oldal azt válaszolta, hogy az elnök úgy véli, az Egyesült Államoknak elidegeníthetetlen joga megállítani őket. A Maxar Technologies műholdfelvétele az iszfaháni föld alatti urándúsító létesítmény megrongálódott felszíni infrastruktúrájáról a közép-iráni Iszfahán város térségében 2025. június 22-én (Fotó: MTI/EPA/Maxar Technologies)

Megjegyezte, hogy Jared Kushnerrel csak zavartan néztek egymásra, és úgy fogalmaztak, hogy most aztán valóban komolyan nekifutnak a feladatnak.

Az Egyesült Államok különmegbízottja kiemelte, hogy az Irán által felhalmozott, magas dúsítású urán egy héten vagy tíz napon belül fegyverré lenne alakítható.

Hozzátette ugyanakkor, hogy ehhez ismét szükség volna azokra a nukleáris létesítményekre, amelyeket az Egyesült Államok a korábbi katonai csapások alatt megsemmisített. Steve Witkoff arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök őt és Jared Kushnert küldte tárgyalni egy átfogó megállapodás reményében. Ennek keretében Washington azt szerette volna elérni, hogy Teherán felszámolja rakétaprogramját, beszüntesse a megbízott szervezetek támogatását, leépítse haditengerészetét, valamint hogy teljes mértékben állítsa le a nukleáris dúsítást.

„Bementünk, és megpróbáltunk korrekt alkut kötni velük, de – valószínűleg már a második tárgyalás végére – teljesen egyértelművé vált, hogy ez lehetetlen lesz. Ennek ellenére visszamentünk egy harmadik találkozóra is, csak hogy még egy utolsó, becsületbeli kísérletet tegyünk” – fogalmazott. „Azt akarták, hogy pozitívumokról számoljunk be, de azon a találkozón nem volt pozitív a helyzet” – tette hozzá Steve Witkoff.

Kiemelt kép: Ali Hamenei ajatollah óriásportréjával tüntetnek Irán-barát síita muszlimok a megölt iráni vezető halála miatt Kasmír indiai fennhatóságú részén, Szrinagarban 2026. március 2-án (Fotó: MTI/EPA/Farúk Hán)