Tiltakozást szervez az ukrán zsarolás ellen a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2026.03.03. 20:29

| Szerző: hirado.hu
Tiltakozzunk együtt az ukrán zsarolás ellen! Március 6-án, most pénteken tüntetést szervezünk Ukrajna budapesti nagykövetsége elé! - írta a Mozgalom a közösségi oldalán.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom ezt írta a felhívásában: „Zelenszkij leállította a hazánkat olcsó olajjal ellátó kőolajvezetéket. Minden eszközt bevet, hogy belekényszerítsenek, belezsaroljanak minket a háború támogatásába. Zelenszkij egy kritikus pillanatban veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát és gazdaságát. Elégedetlenkedést és káoszt szeretne kelteni, hogy ezzel egy ukránbarát pártot segítsen hatalomra. Ez a választásba való beavatkozás, ami elfogadhatatlan! Mindezek után ráadásul egy interjúban azzal támadta meg a magyarokat, hogy nem vagyunk elég hálásak Ukrajnának és neki.

Ami sok az sok! Zelenszkij arcátlansága határtalan. Zsarol minket, aztán elvárja, hogy legyünk hálásak neki.

Tiltakozzunk az ukrán zsarolás ellen! Üzenjük meg: ebből elég volt!
Találkozzunk március 6-án, most pénteken 16 órakor Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt!”

Kiemelt kép:  Nemzeti Ellenállás Mozgalom – Fotó: Facebook

