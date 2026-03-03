Tiltakozást szervez az ukrán zsarolás ellen a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom ezt írta a felhívásában: „Zelenszkij leállította a hazánkat olcsó olajjal ellátó kőolajvezetéket. Minden eszközt bevet, hogy belekényszerítsenek, belezsaroljanak minket a háború támogatásába. Zelenszkij egy kritikus pillanatban veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát és gazdaságát. Elégedetlenkedést és káoszt szeretne kelteni, hogy ezzel egy ukránbarát pártot segítsen hatalomra. Ez a választásba való beavatkozás, ami elfogadhatatlan! Mindezek után ráadásul egy interjúban azzal támadta meg a magyarokat, hogy nem vagyunk elég hálásak Ukrajnának és neki.

Ami sok az sok! Zelenszkij arcátlansága határtalan. Zsarol minket, aztán elvárja, hogy legyünk hálásak neki.

Tiltakozzunk az ukrán zsarolás ellen! Üzenjük meg: ebből elég volt!

Találkozzunk március 6-án, most pénteken 16 órakor Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt!”

