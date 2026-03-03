Teljesen megsemmisült az iráni iszlamisták támadásában egy Tel-Aviv-i kávézó

Szombat este teljesen megsemmisült egy iráni rakétatámadásban a Cafe Graziani nevű tel-avivi pékség és kávézó, amelynek a tulajdonosa számolt be utóbb a történtekről.

A tulajdonos, Janiv Graziani az Instagram-oldalán azt írta, hogy összetört a szíve, miután a három kávézója közül az egyik teljesen megsemmisült a támadásban. „A Graziani sokkal több, mint egy hely – ez egy közösség” –írta a 24 órán át elérhető Instasztorijában. „A legfontosabb, hogy minden alkalmazottunk biztonságban van” – tette hozzá.

Emellett azt is nyilatkozta:

„Este még bagetteket árultunk, reggelre pedig minden megsemmisült.”

Nem a kávézó az egyetlen helyszín, amelyben károk keletkeztek Tel-Aviv központjában. A Bodega Burger – körülbelül nyolc perc sétára a kávézótól – arról számolt be, hogy az ablakuk betört ugyanabban a rakétatámadásban, amely a Graziani megsemmisült.

„A gyerekeim bementek, hogy kinyissák a Bodegát, hogy az embereknek legyen egy kis örömük ebben az őrült időszakban. Az emberek sorban álltak, amikor a bomba becsapódott, és az elülső üveg betört”

– közölte a tulajdonos, James Oppenheimer, hozzátéve, hogy senki sem sérült meg a támadásban.

Elmondása szerint ő és a hamburgerezőt segítő gyerekei vasárnap éjjel végig dolgoztak, hogy rendbetegyék a károkat, és másnap kinyithassák az üzletet, amely elvitelre és kiszállításra tudja jelenleg kiszolgálni a vevőket – számolt be a The Times of Israel.

