Szinte teljesen megsemmisítette az iráni haditengerészet és légerő célpontjait az amerikai hadsereg – jelentette be Donald Trump

Újságíróknak nyilatkozva Donald Trump azt mondta, hogy azért rendelte el az Irán elleni támadást, mert „olyan érzése volt”, hogy Irán megtámadhatja az Egyesült Államokat, miután a teheráni vezetés nukleáris programjáról zajló tárgyalások zsákutcába futottak.
Az amerikai elnök szerint Irán továbbra is indít rakétákat, de szerinte Teherán idővel el fogja veszíteni ezt a képességét, az erőit érő folyamatos támadások miatt.
„Sokat kilőttek, mi pedig sokat lelövünk” – mondta.
Kiemelt kép: Rakéta csapódik a Földközi-tengerbe az észak-izraeli Haifánál 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)