Szinte teljesen megsemmisítette az iráni haditengerészet és légerő célpontjait az amerikai hadsereg – jelentette be Donald Trump

Az amerikai hadsereg műveletei sikeresek voltak számos iráni tengeri és légi célpont ellen, „szinte minden megsemmisült” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök kedden a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában, ahol Friedrich Merz német kancellárt fogadta.

Újságíróknak nyilatkozva Donald Trump azt mondta, hogy azért rendelte el az Irán elleni támadást, mert „olyan érzése volt”, hogy Irán megtámadhatja az Egyesült Államokat, miután a teheráni vezetés nukleáris programjáról zajló tárgyalások zsákutcába futottak.

Az amerikai elnök szerint Irán továbbra is indít rakétákat, de szerinte Teherán idővel el fogja veszíteni ezt a képességét, az erőit érő folyamatos támadások miatt.

„Sokat kilőttek, mi pedig sokat lelövünk” – mondta.

Kiemelt kép: Rakéta csapódik a Földközi-tengerbe az észak-izraeli Haifánál 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)