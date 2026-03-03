Műsorújság
Szijjártó Péter: Kapitány István újra Ukrajnát mentegeti, miközben valótalanságokat közöl az üzemanyagárakról

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.03.03. 15:22

| Szerző: hirado.hu
Ezúttal sem mond igazat Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, hiszen a magyarországi üzemanyagárak adótartalma semmiképpen nem kiemelkedő a regionális viszonylatban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint kedden Hevesen.

A tárcavezető arról számolt be, hogy „megjött az újabb napi kamu” Kapitány Istvántól, noha a Shell volt alelnökeként elvárható lenne tőle, hogy tisztában legyen a tényekkel.

„Azt állítja, hogy a magyarországi üzemanyagáraknak drámai adótartalma van, pedig a regionális összehasonlításban az semmiképpen sem minősíthető kiemelkedőnek”

– mondta.

„Ha azonban Ukrajna tovább folytatja a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítások blokkolását a Tisza Párttal összehangolt módon, na az vezet majd radikális benzinár-emelkedéshez, akkor jön el az ezer forintos benzinár Magyarországon”

– folytatta.

„Jellemző, Kapitány alelnök úrtól nem kaptunk mást, mint amit vártunk, újra Ukrajnát mentegeti, nem állt a magyar emberek mellé. Persze a Shell-részvények csomagjai mögül az élet kicsit másként tűnik, mint amilyen az valójában” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

