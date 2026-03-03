Szijjártó Péter: Kapitány István újra Ukrajnát mentegeti, miközben valótalanságokat közöl az üzemanyagárakról

A tárcavezető arról számolt be, hogy „megjött az újabb napi kamu” Kapitány Istvántól, noha a Shell volt alelnökeként elvárható lenne tőle, hogy tisztában legyen a tényekkel.
„Azt állítja, hogy a magyarországi üzemanyagáraknak drámai adótartalma van, pedig a regionális összehasonlításban az semmiképpen sem minősíthető kiemelkedőnek”
– mondta.
„Ha azonban Ukrajna tovább folytatja a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítások blokkolását a Tisza Párttal összehangolt módon, na az vezet majd radikális benzinár-emelkedéshez, akkor jön el az ezer forintos benzinár Magyarországon”
– folytatta.
„Jellemző, Kapitány alelnök úrtól nem kaptunk mást, mint amit vártunk, újra Ukrajnát mentegeti, nem állt a magyar emberek mellé. Persze a Shell-részvények csomagjai mögül az élet kicsit másként tűnik, mint amilyen az valójában” – tette hozzá.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)