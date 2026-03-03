Szijjártó Péter: Kapitány István újra Ukrajnát mentegeti, miközben valótalanságokat közöl az üzemanyagárakról

Ezúttal sem mond igazat Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, hiszen a magyarországi üzemanyagárak adótartalma semmiképpen nem kiemelkedő a regionális viszonylatban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint kedden Hevesen.

A tárcavezető arról számolt be, hogy „megjött az újabb napi kamu" Kapitány Istvántól, noha a Shell volt alelnökeként elvárható lenne tőle, hogy tisztában legyen a tényekkel. „Azt állítja, hogy a magyarországi üzemanyagáraknak drámai adótartalma van, pedig a regionális összehasonlításban az semmiképpen sem minősíthető kiemelkedőnek" – mondta. „Ha azonban Ukrajna tovább folytatja a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítások blokkolását a Tisza Párttal összehangolt módon, na az vezet majd radikális benzinár-emelkedéshez, akkor jön el az ezer forintos benzinár Magyarországon" – folytatta. „Jellemző, Kapitány alelnök úrtól nem kaptunk mást, mint amit vártunk, újra Ukrajnát mentegeti, nem állt a magyar emberek mellé. Persze a Shell-részvények csomagjai mögül az élet kicsit másként tűnik, mint amilyen az valójában" – tette hozzá.