Szijjártó Péter bejelentette, korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről

„Korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről, a Flydubai délután már Magyarországra is járatot indít” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. „Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban” – közölte.

„A légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways továbbra sem tud információt adni az újraindulásról, viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről – még ha korlátozottan is, de – megindult a forgalom ”– tette hozzá Szijjártó Péterr. Mint írta, a Flydubai mai menetrendjében kora délutáni indulással már budapesti járat is szerepel, mellyel a már jeggyel rendelkező utasokat szándékoznak hazahozni.

„Az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé”

– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

