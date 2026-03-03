Szijjártó Péter: A Brüsszel-Berlin-Kijev tengely megállapodott a Tisza Párttal arról, hogy blokkolják a kőolajszállítást Magyarországra

Felállt a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely, és megállapodtak a Tisza Párttal arról, hogy blokkolják a kőolajszállítást Magyarországra, s ezzel megpróbálnak előállítani egy olajellátási vészhelyzetet Magyarországon, megpróbálnak létrehozni egy 1000 forintos benzinárat, és ezzel olyan körülményeket állítanak elő, amely nyilvánvalóan az ellenzék számára kedvező és lehetővé tesz egy kormányváltást – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint kedden Hevesen.

A Brüsszel-Berlin-Kijev tengely összejátszik a Tisza Párttal a kormányváltás érdekében, ugyanis az áprilisi választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna szempontjából is sorsdöntő – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Hevesen.

A tárcavezető a helyi aktivistáknak tartott lelkesítő beszédében aláhúzta, hogy nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna, Brüsszel és Berlin számára is sorsdöntő az áprilisi választás eredménye.

Aláhúzta, hogy Magyarországnak továbbra is világosan nemet kell tudnia mondani Brüsszelnek, ugyanis meg kell akadályozni hazánk belesodródását a háborúba, a magyarok pénzének elküldését Ukrajnába, illetve a szomszédos ország felvételét az Európai Unióba.

„Ha minket bele tudnak vinni a háborúba, ha a pénzünket el tudják vinni Ukrajnába, akkor mindennek vége. És ha az ukránokat behozzák az Európa Unióba, akkor is mindennek vége. És nézzék, a helyzet az, hogy a negyven nap múlva sorra kerülő parlamenti választás az Ukrajna számára is sorskérdés. Ukrajna számára, Brüsszel számára és Magyarország számára” – emelte ki.

„Az ukránok pontosan tudják, hogyha mi maradunk, ha a szuverén nemzeti kormányt folytatja, akkor ők soha a büdös életben nem lesznek tagjai az Európai Uniónak. És azt is pontosan tudják, hogyha mi folytatjuk, akkor mi leszünk elég bátrak ahhoz, hogy nemet mondjunk Brüsszelnek, hogy kimaradjunk a háborúból, leszünk elég bátrak ahhoz, hogy ne engedjük, hogy belehúzzanak, beletoljanak, beleprovokáljanak minket. És azt is tudják, hogyha mi maradunk, akkor meg fogunk akadályozni minden idióta pénzügyi döntést, ami milliárd euró számra vinné az európai és benne a magyar emberek pénzét Ukrajnában” – sorolta.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy Ukrajna ezért nyilvánvalóan mindent meg fog tenni a kormány leváltása érdekében.

„És ugyanígy megtesz Brüsszel is mindent, hogy mi ne maradjunk, mert Brüsszel szempontjából ez hogy néz ki? Brüsszelben azt mondják, hogy az egyetlen haladó, fejlődő, toleráns, sikeres irányzat, az maga a brüsszeli liberalizmus. Ezzel szemben itt vagyunk mi, akik patrióta, hazafi, jobboldali, keresztény alapon álló, szintén sikeres politikai irányzat” – mondta.

„És pontosan tudják, hogyha mi maradunk, akkor nem megy a kontinens háborúba, nem jöhetnek be a migránsok, és ennek az egész idióta genderőrületnek az elterjedését sem engedjük” – fűzte hozzá.

Majd úgy fogalmazott, hogy ezért felállt a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely, és megállapodtak a Tisza Párttal arról, hogy blokkolják a kőolajszállítást Magyarországra, s ezzel egy ellátási vészhelyzetet idéznek elő a választás előtt.

„Azt felejtették el, hogy mi sem ma reggel jöttünk a 6:20-sal. Nem ma kezdtük a szakmát, és felkészültünk. Ezért csúcsra feltöltöttük a tartalékokat 96 napra, aminek egy részét ugye most fel is szabadítottuk. Megállapodtunk a szerbekkel, hogy márciusban ők is szállítanak dízelt. Megrendeltük a tengeri szállításokat előre, és így nem tudtak előállítani egy vészhelyzetet itt Magyarországon. A kérdés csak az, hogy meddig mennek tovább” – figyelmeztetett.

A miniszter végül kifejtette, hogy így a legfontosabb üzenet április 12. előtt, hogy ugyan az utóbbi másfél évtizedben egymást követték a válságok, hazánk mégis komoly sikereket tudott elérni – mint például az egymillió új munkahely, a rezsicsökkentés, a családtámogatások, a 13. és a 14. havi nyugdíj -, és ezeket nem lenne szabad veszélybe sodorni.

„Ha valamikor, akkor most nincs értelme kockáztatni. Mert olyan nemzetközi viszonyok közepette élünk, amikor nincs itt az idő arra, hogy a kalandvágyunkat kiéljük (…) Most a megbízhatóra, a kiszámíthatóra, a már ismertre, a már tapasztalatra van szükség” – jelentette ki.

„Hiszen ha ettől eltérőt választunk, akkor mindazt, amit eddig közösen elértünk, azt kockára tesszük és elveszíthetjük” – összegzett.

Kiemelt kép: .Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – MTI/Máthé Zoltán