Rendkívüli: Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

Kapcsolódó tartalom
Orbán Viktor: Zelenszkij elnök arcátlan választ adott és bejelentette, hogy nem áll szándékában újra nyitni a Barátság kőolajvezetéket
A miniszterelnök felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.
Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a százhalombattai kõolajfinomítóban 2026. február 28-án – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos