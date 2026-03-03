Rendkívüli: Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj - írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Zelenszkij elnök arcátlan választ adott és bejelentette, hogy nem áll szándékában újra nyitni a Barátság kőolajvezetéket A miniszterelnök felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik. Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a százhalombattai kõolajfinomítóban 2026. február 28-án – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos