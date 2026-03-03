Országos tévépremier – az év első és legnépszerűbb megakoncertje Mága Zoltánnal a Dunán

A világhírű hegedűművész, Mága Zoltán 18. alkalommal megrendezett budapesti újévi koncertje március 6-án 21 órától kerül képernyőre a Dunán, bemutatva az év egyik legnagyobb hazai zenei produkcióját. A részletekről a közreműködők beszéltek az M5 Librettó című műsorában.

A Mága Zoltán XVIII. Budapesti Újévi Koncert gigantikus arénaprogramja mintegy 130 közreműködőt vonultat fel, és a magyar zenei élet sokszínűségét állítja reflektorfénybe. A rendezvény nem csupán látványos show, hanem a hazai művészet erejének demonstrációja is. „Mága Zoltán jóvoltából ebben a produkcióban elképesztő erők dolgoznak együtt. Csak a legjobbakat hívja meg erre a cross-overre. Ha itthon, ha Ázsiában lépünk fel, bizonyítjuk, mekkora ereje van a magyar kultúrának” – hangsúlyozta a koncertturné fellépője, Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas operaénekes.

Az esemény művészeti koncepcióját és zenei arculatát a Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, művészeti vezető, Zsoldos Béla határozza meg. Elmondása szerint a modern technológiai környezetben különösen értékes az élő hangszeres muzsika.

„A mai mesterséges intelligencia által uralt világban egyre kevesebb a lehetőség az élőben hangszerelt zenélésre. Amikor egy hetven tagú zenekarnak, rockszekciónak, hatvan tagú énekkarnak, gyerekkórusnak és tánckarnak, valamint világhírű operaénekeseknek, ünnepelt magyar színművészeknek komponálhatok, majd ötezer ember állva tapsol, az iszonyúan nehéz, de gyönyörű feladat”

– mondta a Librettó című műsor vendégeként.

A színpadon több műfaj találkozik: népzene, magyar nóta, rock, valamint a Nemzet Színészeinek dalos megszólalásai is megjelennek a programban. „A repertoár olyan, mint a magyar vendégszeretet: az asztalra a legfinomabb falatokat válogatjuk ki. Bodrogi Gyulától Reviczky Gáboron át egészen Alapi Istvánig szerepelnek művészeink” – tette hozzá Zsoldos Béla.

A jubileumi koncert egyszerre ünnepli az élő zenei hagyományt, a klasszikus és kortárs műfajok találkozását, valamint a magyar kultúrát. A Dunán március 6-án 21 órától látható koncertfelvételen a közönség országos szinten is átélheti az arénában megszületett közösségi élményt.

Mága Zoltán XVIII. Budapesti Újévi Koncert – március 6-án 21 órától a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA