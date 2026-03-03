Országos premierként látható Filip Medárd animációs sorozata az M2 Mesetévén

Március 3-tól a közmédia gyerekcsatornájának kínálata új ismeretterjesztő animációs sorozattal bővül, amelynek első három része a bátor segélyhívásával édesanyja életét megmentő kisfiú, a mára országszerte ismert Filip Medárd valós történetének nyomán készült. A produkció a Hetedhét kaland műsorban mutatkozik be országos premierként, tíz héten át lesz látható hetente egy-egy résszel, a Hetedhét kalandban, később önálló sorozatként is megjelenik majd az M2 Mesetévén.

Az M2 saját gyártású, új edukatív animációs gyereksorozatát az élet inspirálta: egy olyan vészhelyzet, amely megmutatta, hogy a gyermeki felkészültség és lélekjelenlét akár életet is menthet. Medárd azzal vált egy ország példaképévé, hogy segélyhíváskor pontosan tudta, mit kell tennie, és ezzel cukorbeteg édesanyja segítségére sietett. Története ráirányította a figyelmet arra, milyen fontos már kisgyermekkorban megtanítani a vészhelyzetek felismerését és a segítségkérés módját.

A Hetedhét kaland című műsorban bemutatkozó szériában a mindennapokban is előforduló szituációkat dolgoznak fel játékos, de tanulságos formában – Medárd gyermekközeli narrációjával. A kis nézők – a többi között – megtudhatják, mikor és hogyan kell mentőt hívni, mit kell elmondani a segélyhívás során, hogyan kell reagálni, ha elvesznének egy közösségi térben, vagy mi a teendő, ha egy ismeretlen ember próbál kapcsolatba lépni velük. Külön rész foglalkozik az allergiával – nem mindenki fogyaszthat el minden ételt, a félrenyelés és fulladás tüneteivel, a tűzhelyzetek felismerésével, valamint azzal is, hogy milyen vészhelyzeti telefonszámokon érhető el a segítség. A sorozat hangsúlyos része a biztonságtudatosság erősítése: bemutatja a 104-es, 105-ös, 107-es és 112-es segélyhívó számokat, valamint azt is, milyen esetekben és hogyan érdemes ezeket használni. Medárd segítséget nyújt a gyerekeknek a vészhelyzetek azonosításában, ösztönözve, hogy forduljanak felnőttekhez, vagy éppen a segélyhívóhoz az adott helyzetben. Emellett természetközeli helyzetekre is felkészít, például arra, hogy kirándulás során milyen természetjáró viselkedési kultúrát érdemes betartani a biztonságunk érdekében.

Az M2 Mesetévé az indulás óta kiemelt figyelmet fordít az ismeretterjesztésre és az értékközvetítésre. A csatorna célja, hogy a tartalom ne csupán szórakoztasson, hanem tudással és gyakorlati ismeretekkel is gazdagítsa a legfiatalabb korosztályt. Az új sorozat ezt az elköteleződést erősíti, és hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek játékos formában sajátítsák el az alapvető életmentő ismereteket.

A tízrészes animációs sorozat epizódjai március 3-tól hetente láthatók a Hetedhét kaland műsorában, később pedig újranézhető a közmédia streamingfelületén, a Médiaklikken is. Az új produkció önálló sorozatként is megtekinthető lesz az M2 Mesetévé műsorán.

Fotó: MTVA