Örök álomra szenderült Igor, a Szegedi Vadaspark öreg tigrise

Hosszú betegség után örök álomra szenderült Igor a Szegedi Vadaspark matuzsálemi korú tigrise.

„A magas életkorával összefüggő hosszú betegség után az állatkert vezetősége és állatorvosa úgy döntött, hogy az állatjóléti szempontokat figyelembe véve Igor, a Szegedi Vadaspark 21 éves szibériai tigrisét elaltatja” – közölték a szomorú hírt az intézmény közösségi oldalán.

A bejegyzésben felidézték, hogy Igor 2005-ben, Dvur Kralove-i Állatkertben született, majd testvérével, Borisszal a Rigai állatkertbe került. Szegedre is együtt érkeztek 2009-ben, az akkor épült új tigris kifutóba. A vadasparki legenda szerint annyira jól érezték magukat a szállítóban, hogy el sem akarták azt hagyni, mígnem egy gondozó orosz nyelvű felhívására kiléptek az új házukba.

Jó természetük és lenyűgöző megjelenésük miatt a látogatók nagy kedvenceivé váltak.

Viszonylagos szelídségük és nyugodtságuk annak is köszönhető, hogy szülő állatkertjükben egy gondozó nevelte őket. Igor országos hírnévre tett szert 2018-ban, amikor a humán gyógyászatban már bizonyított, sajátsejtes ízületkezelési eljárással gyógyították, mert

már évek óta ízületi fájdalmakkal küzdött.

A modern orvosi eljárásnak köszönhetően azonban jelentősen csökkentek Igor fájdalmai.

„A Szegedi Vadaspark boldog nyugdíjas éveket biztosított a két nagymacskának. Borisz 2024-ben távozott, Igor pedig testvére elvesztése után már nem volt az a nagy, erőt sugárzó tigris, mint azelőtt. A kor, és korábbi betegsége rajta is nyomott hagyott, így az állatorvosi team a békés befejezés mellett döntött, hogy Igor szenvedése végleg megszűnjön” – számolt be az intézmény.

Kiemelték, hogy

a természetben a tigrisek átlagosan 10-15 évig, állatkertekben akár 18-20 évig is élhetnek, így a 21 éves Igor már igazi matuzsálemnek számított.

„A Szegedi Vadaspark nem marad tigris nélkül, hiszen azon dolgozunk, hogy a kifutó korszerűsítése után rövidesen újra látható legyen a világ legnagyobb macskaféléje is nálunk!” – osztották meg követőikkel a vadaspark munkatársai.

