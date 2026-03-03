Orbán Viktor: Zelenszkij elnök arcátlan választ adott és bejelentette, hogy nem áll szándékában újra nyitni a Barátság kőolajvezetéket

„Zelenszkij elnök cinikus választ adott a Barátság kőolajvezeték újraindításával kapcsolatos felszólításainkra” – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor, aki emiatt felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

Mint írtuk, hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték ügyében tartott nemzetbiztonsági egyeztetés után bejelentette, hogy műholdfelvételek és operatív információk egyértelműen bizonyítják: a Barátság kőolajvezeték működőképes. A kormányfő egyben felszólította Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket.

Az ukrán elnök egy szintén aznapi sajtótájékoztatón reagált a felszólításra, és elmondta, hogy szerinte műholdfelvételek alapján nem lehet megállapítani a Barátság kőolajvezeték föld alatti sérüléseit, ezért vitatja az erre vonatkozó kijelentéseket. Zelenszkij emellett bírálta Robert Fico és Orbán Viktor hozzáállását is, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem kap viszonzást vagy köszönetet az eddigi erőfeszítésekért. Mint – ahogyan a miniszterelnök által megosztott videórészletben is – fogalmazott: „Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának, vagy hogy nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit? Egyetlen szó sem hangzott el azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik”.

Erre válaszul a miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában megjegyezte, hogy az ukrán elnök azt akarja, legyünk hálásak Ukrajnának, miközben elzárta a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. „Micsoda arcátlanság!” – jegyezte meg.

Ismertette Zelenszkij álláspontját, miszerint Ukrajnának nem áll szándékában újraindítani a kőolajvezetéket, az unióval kötött megállapodási kötelezettségei ellenére sem. Mindezek miatt Orbán Viktor levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnök asszonyát a kialakult helyzetről. Egyúttal pedig fel is szólította az elnök asszonyt, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság Kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

Végezetül elmondta, hogy tudatta von der Leyennel:

„Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni”

– jelentette ki.