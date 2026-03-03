Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály az MTI-vel kedden.

Orbán Viktor a közel-keleti és az ukrajnai helyzetről, valamint a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú kőolaj- és földgázszállítmányok rendelkezésre állásáról tárgyalt Oroszország elnökével.

„Zelenszkij elnök cinikus választ adott a Barátság kőolajvezeték újraindításával kapcsolatos felszólításainkra” – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor kedden, aki emiatt felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

Ismertette Zelenszkij álláspontját, miszerint Ukrajnának nem áll szándékában újraindítani a kőolajvezetéket, az unióval kötött megállapodási kötelezettségei ellenére sem. Mindezek miatt Orbán Viktor levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnök asszonyát a kialakult helyzetről. Egyúttal pedig fel is szólította az elnök asszonyt, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság Kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

Végezetül elmondta, hogy tudatta von der Leyennel: „Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni” – jelentette ki.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)