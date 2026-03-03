Orbán Viktor: Nem csak az ellenzéket, Zelenszkijt is le kell győznünk ahhoz, hogy a magyarok biztonságban legyenek a választás után

Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogy szerinte az ukrán vezetésnek egy „ukránbarát kormányra” lenne szüksége Magyarországon.
A miniszterelnök úgy fogalmazott:
„Nincs semmi új a nap alatt. Neki egy ukránbarát kormány kell, amelynek az élén az ukránok embere áll. És szerintem ebben meg is egyeztek egymással.”
Orbán Viktor szerint nem véletlen a hazai ellenzék és Kijev kapcsolatának erősödése. Elmondása szerint a Tisza Párt „Ukrajnából közvetlen finanszírozást” kap, amelyről a Parlament elé került nemzetbiztonsági jelentés is beszámolt.
A kormányfő hangsúlyozta:
„Nemcsak a magyar ellenzéket, hanem Zelenszkij elnököt is le kell győznünk ahhoz, hogy a magyarok biztonságban legyenek a választás után. De menni fog ez.”
Kapcsolódó tartalom
Orbán Viktor: Zelenszkij elnök arcátlan választ adott és bejelentette, hogy nem áll szándékában újra nyitni a Barátság kőolajvezetéket
A miniszterelnök felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)