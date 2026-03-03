Orbán Viktor: Nem csak az ellenzéket, Zelenszkijt is le kell győznünk ahhoz, hogy a magyarok biztonságban legyenek a választás után

Orbán Viktor miniszterelnök egy friss Facebook-videóban reagált azokra a kijelentésekre, amelyek szerint Volodimir Zelenszkij az ellenzéket támogatva kormányváltást akar elérni Magyarországon. A kormányfő szerint ezzel „nincs semmi új a nap alatt”, úgy véli, a következő választáson nemcsak a hazai ellenzéket, hanem az ukrán elnököt is le kell győzni.

Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogy szerinte az ukrán vezetésnek egy „ukránbarát kormányra” lenne szüksége Magyarországon.

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

„Nincs semmi új a nap alatt. Neki egy ukránbarát kormány kell, amelynek az élén az ukránok embere áll. És szerintem ebben meg is egyeztek egymással.”

Orbán Viktor szerint nem véletlen a hazai ellenzék és Kijev kapcsolatának erősödése. Elmondása szerint a Tisza Párt „Ukrajnából közvetlen finanszírozást” kap, amelyről a Parlament elé került nemzetbiztonsági jelentés is beszámolt.

A kormányfő hangsúlyozta:

„Nemcsak a magyar ellenzéket, hanem Zelenszkij elnököt is le kell győznünk ahhoz, hogy a magyarok biztonságban legyenek a választás után. De menni fog ez.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)