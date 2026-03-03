Orbán Viktor: Az ukránok azért finanszírozzák pénzzel a Tiszát, mert egy ukránbarát kormányt akarnak Magyarország élén

A Tisza Pártot az ukránok finanszírozzák, „ezt nem föltételezzük, nem sejtjük, nem gyanítjuk, hanem a nemzetbiztonsági bizottság elé terjesztett írásos jelentésben le van írva”- jelentette ki Orbán Viktor kedden a Pétervásárán rendezett fórumon. A miniszterelnök arra figyelmeztetett: ki kell maradni a háborúból és Ukrajna finanszírozásából

Hangsúlyozta: az ukránok azért finanszírozzák pénzzel a Tiszát, mert egy ukránbarát kormányt akarnak Magyarország élén, és az ukránok emberét akarják látni a miniszterelnöki székben, „én meg nem az ő emberük vagyok, hanem a maguké, és ezért én nem felelek meg nekik, keresnek valaki mást” – jegyezte meg Orbán Viktor.

A kormányfő elmondta, hogy ma kétfajta politika fut versenyt a magyar választáson. Az egyik az, amit nemzeti politikának nevezünk, „ez a mienk”, a másik pedig egy ukránbarát politika.

Orbán Viktor hozzátette:

nem vihetik el a magyarok pénzét Ukrajnába, nem vihetik el oda a gyerekeinket, és nem vihetik el oda a fegyvereinket se, mert azokra nekünk van szükségünk, hogy magunkat tudjuk védeni. Ez lesz a legfontosabb kérdés a következő időkben

– mondta a miniszterelnök.

Kiemelte: a tét az, hogy magyarbarát vagy ukránbarát kormány lesz-e a választásokat követően.

A kormányfő emlékeztetett:

Brüsszelben legutóbb 90 milliárd eurós hitelt szavaztak meg az ukránoknak úgy, hogy Magyarország ebből kimaradt a szlovákokkal és a csehekkel együtt. Csak úgy engedtük, hogy ez megtörténjen, hogy mi ebben nem veszünk részt, mi nem adósítjuk el se a gyerekeinket, se az unokáinkat

– emelte ki.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának pétervásárai állomásán 2026. március 3-án. A kormányfõtõl balra Horváth László, Gyöngyös és térsége fideszes országgyûlési képviselõje, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelõs kormánybiztos, képviselõjelölt – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök hangsúlyozta: az a helyzet, hogy Európában nincsen pénz, „ezért az a pénz, amit Ukrajnába kell küldeni, az csak hitelből jöhet létre”. Hozzátette: a hitelt továbbadják az ukránoknak azzal a „ravasz föltétellel”, hogy ezt majd akkor kell csak visszafizetniük, amikor az oroszok majd jóvátételt fizetnek nekik.

Orbán Viktor szerint aki belelép ebbe a kölcsöncsapdába, az eladósítja a gyerekeit is, meg az unokáit vagy megnyeri a háborút úgy, ahogyan a nyugatiak ezt elgondolták. De ahhoz, hogy megnyerjék, ahhoz abban részt kell venni. Ezért a kulcsszó, ami a következő éveinkről szól, hogy ki kell maradni ebből.

„Ehhez pedig egy erős kormány kell, amely képes arra, hogy kívül tartsa az országot” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: emellett kell egy stabil parlamenti többség és kell egy nemzeti egység is.

Pétervásári megérkezéséről egy videót is megosztott közösségi oldalán a miniszterelnök:

Sok jó ember kis helyen is. Szereztem néhány új aktivistát. 😎 Hajrá, Horváth Laci, hajrá Pétervására! Közzétette: Orbán Viktor – 2026. március 3., kedd

