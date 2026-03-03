Orbán Viktor: A Mol-vezér szerint is politikai oka van a vezeték lezárásának, de Magyarország nem hagyja magát

Orbán Viktor megosztott egy videórészletet Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgató hétfői interjújából, melyben kijelentette, hogy az ukrán olajblokádnak politikai oka van. A miniszterelnök egyetértett az állítással, majd ígéretet tett arra, hogy letörik az olajblokádot és megvédik Magyarország energiaellátását.

A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott felvételen Hernádi Zsolt Mol-vezér az ATV Egyenes Beszéd című műsorában leszögezte, hogy önmagában a vezetékben károsodás nem történt. Ismertette, hogy az ukrajnai kollégáktól folyamatosan olyan tájékoztatást kapnak – gyakorlatilag a tűz kitörése után – ,hogy néhány napon belül lokalizálják, majd eloltják a tüzet, és néhány napon belül a vezetéket újraindítják. Arra a kérdésre, miszerint tájékoztatták-e őket arról, hogy Ukrajnában készen állnak az újraindításra, a következőt válaszolta:

„Nekünk folyamatosan azt mondták, hogy két-három nap és indítják.. Ők valóban el akarták indítani. Amikor nekünk azt mondják, hogy két-három nap, azt meg is indokolják, hogy ez idő alatt mi fog történni. És amikor utána azt mondtuk miért nem indul, azt válaszolták, hogy mert nincsen még döntés arról, hogy indítsuk”

– jelentette ki, majd megjegyezte: ezt nehéz technikai problémának nevezni.

Hernádi Zsolt helyzetértékelésével kapcsolatban Orbán Viktor a videó leírásában osztotta meg véleményét, ahol ismételten kijelentette:

„Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása. Azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse.”

Ezt követően ígéretet tett arra, hogy letörik az olajblokádot és megvédik Magyarország energiaellátását.

Orbán Viktor miniszterelnök még hétfőn, a Barátság kőolajvezeték ügyében tartott nemzetbiztonsági egyeztetés után bejelentette, hogy a műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű: a Barátság olajvezeték működőképes. A kormányfő azt is közölte, hogy a szóban forgó, bizonyító erejű műholdfelvételeket a későbbiekben nyilvánosságra hozzák. Ezt követően felszólította Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nem csak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a 4iG hosszú távra szóló, stratégiai jelentőségű nemzetközi együttműködési- és keretmegállapodásainak aláírásán a Karmelita kolostorban 2026. március 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)