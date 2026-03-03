Orbán Balázs: Magyar Péter az olajvezeték ügyében is a saját érdekeit nézi

Orbán Balázs bejegyzésében úgy fogalmazott: „Szokásos: Magyar Péter terel, színészkedik, magát mentegeti.” Hozzátette, „az ő érdekében történik az, ami történik: az ukránok elzárják az olajvezetéket, hogy ezzel megemeljék az árakat és őt megsegítsék”.
Orbán Balázs szerint Magyar Péternek nem magyarázkodnia kellene, hanem fel kellene szólítania „az ukrán haverjait, hogy indítsák újra a vezetéket.” Úgy véli, amennyiben ezt nem teszi meg, az szerinte annak beismerése, hogy
Magyar Péter „az ukránok, nem a magyarok oldalán áll.”
A politikai igazgató bejegyzését azzal zárta: „A magyar emberek ezt pedig nem szokták szeretni…”
Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken
A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.
„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”
A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nem csak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”
Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)