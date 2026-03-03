Orbán Balázs: Magyar Péter az olajvezeték ügyében is a saját érdekeit nézi

Orbán Balázs bejegyzésében úgy fogalmazott: „Szokásos: Magyar Péter terel, színészkedik, magát mentegeti.” Hozzátette, „az ő érdekében történik az, ami történik: az ukránok elzárják az olajvezetéket, hogy ezzel megemeljék az árakat és őt megsegítsék”.

Orbán Balázs szerint Magyar Péternek nem magyarázkodnia kellene, hanem fel kellene szólítania „az ukrán haverjait, hogy indítsák újra a vezetéket.” Úgy véli, amennyiben ezt nem teszi meg, az szerinte annak beismerése, hogy

Magyar Péter „az ukránok, nem a magyarok oldalán áll.”

A politikai igazgató bejegyzését azzal zárta: „A magyar emberek ezt pedig nem szokták szeretni…”