Nehéz heteken van túl Reviczky Gábor, intenzív osztályon volt a Nemzet Művésze

Tüdőgyulladás miatt egy hetet töltött az intenzív osztályon a Nemzet Művésze. Reviczky Gábor kendőzetlen őszinteséggel beszélt az őt ért megpróbáltatásokról.

Két komoly egészségi megpróbáltatáson is átesett az elmúlt hetekben a Nemzet Művésze. A népszerű színész állapota súlyos volt, mentő vitte be a kórházba, ahol egy hétig kezelték – számolt be a Mandiner.

A nehézségek ellenére mégis fontosnak tartotta, hogy személyesen is megjelenjen a „A mi kis falunk” jubileumi, 10. évadának mozis vetítésén.

Az eseményen a vörös szőnyegen állva a művész beszélt egészségi állapotáról, elmondta, hogy

teljesen ledöntötte a lábáról a tüdőgyulladás, majd egy esés következtében még bordatörést is szenvedett,

amikor vezetés közben elzsibbadt a lába, majd autójából kiszállva a földre zuhant és fia sietett a segítségére.

Reviczky Gábor most sincs csúcsformában, hangja is elment, de a kitartása és a hivatás iránti szeretete erősebb a megpróbáltatásoknál.

Kiemelt kép: Reviczky Gábor színművész. (Fotó: MTI/ Zih Zsolt)