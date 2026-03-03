Naponta adtak drogot egy 15 éves fiúnak, vádat emeltek a család ellen

Egy háromfős család ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség, akik kiskorú vevőjüknek 480 adag dizájner drogot adtak el – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője kedden az MTI-vel.

Bodó Marianna tájékoztatása szerint a szülők és felnőtt fiuk 2023 őszétől abból éltek, hogy lajosmizsei lakóhelyükön kristályt árultak. A fehér port 0,1 gramm tömegű adagokra porciózták, és alufóliába csomagolva ezer forintért értékesítették. Felnőtt vevőik mellett egy 15 éves fiatalt is napi rendszerességgel kiszolgáltak, akit másfél év alatt 480 adag droghoz juttattak. Az ügyészség a családtagokat bűnszövetségben, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel vádolja, velük szemben a végrehajtandó börtönbüntetés kiszabása mellett vagyonelkobzást is indítványoz. A vádlottak bűnösségükről a Kecskeméti Járásbíróság dönt.