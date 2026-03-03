Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

„Micsoda arcátlanság!” – Orbán Viktor levelet írt von der Leyennek a Barátság vezeték ügyében Zelenszkij válasza után

lead_image
Szerző: Kertész Ákos
2026.03.03. 11:10

Főoldal / Belföld

| Szerző: Kertész Ákos
„Zelenszkij elnök cinikus választ adott a Barátság kőolajvezeték újraindításával kapcsolatos felszólításainkra” – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor, aki emiatt felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

Mint írtuk, hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték ügyében tartott nemzetbiztonsági egyeztetés után bejelentette, hogy műholdfelvételek és operatív információk egyértelműen bizonyítják: a Barátság kőolajvezeték működőképes. A kormányfő egyben felszólította Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket.

Kapcsolódó tartalom

Az ukrán elnök egy szintén aznapi sajtótájékoztatón reagált a felszólításra, és elmondta, hogy szerinte műholdfelvételek alapján nem lehet megállapítani a Barátság kőolajvezeték föld alatti sérüléseit, ezért vitatja az erre vonatkozó kijelentéseket. Zelenszkij emellett bírálta Robert Fico és Orbán Viktor hozzáállását is, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem kap viszonzást vagy köszönetet az eddigi erőfeszítésekért. Mint – ahogyan a miniszterelnök által megosztott videórészletben is – fogalmazott: „Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának, vagy hogy nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit? Egyetlen szó sem hangzott el azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik”.

Kapcsolódó tartalom

Erre válaszul a miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában megjegyezte, hogy az ukrán elnök azt akarja, legyünk hálásak Ukrajnának, miközben elzárta a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. „Micsoda arcátlanság!” – jegyezte meg.

Ismertette Zelenszkij álláspontját, miszerint Ukrajnának nem áll szándékában újraindítani a kőolajvezetéket, az unióval kötött megállapodási kötelezettségei ellenére sem. Mindezek miatt Orbán Viktor levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnök asszonyát a kialakult helyzetről. Egyúttal pedig fel is szólította az elnök asszonyt, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság Kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

Végezetül elmondta, hogy tudatta von der Leyennel:

„Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni”

– jelentette ki.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nem csak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozója után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón 2024. december 19-én (Fotó: MTI/Purger Tamás) 

Barátság olajvezeték Orbán ViktorUrsula von der LeyenVolodimir Zelenszkij

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

Ajánljuk még

 