Megszólalt Zelenszkij, a köszönetet hiányolja az ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték ügyében

Volodimir Zelenszkij egy hétfői sajtótájékoztatón reagált Orbán Viktor azon állításra, miszerint műholdfelvételek és operatív információk is alátámasztják, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes. Az ukrán elnök szerint műholdfelvételek alapján nem lehet megállapítani a Barátság kőolajvezeték föld alatti sérüléseit, ezért vitatja az erre vonatkozó kijelentéseket. Az ukrán elnök bírálta Robert Fico és Orbán Viktor hozzáállását is, és hangsúlyozta: nem lát szándékot az orosz kőolajtranzit helyreállítására, miközben Ukrajna szerinte nem kap viszonzást vagy köszönetet az eddigi erőfeszítésekért.

Volodimir Zelenszkij azt állította, hogy műholdfelvételek alapján nem lehet teljes képet kapni a károkról. Elmondása szerint a műholdról legfeljebb a felszíni technikai létesítmények láthatók – például egy nagyméretű tartály, amely szét van szakítva –, azonban az irányítóközpont nem látható ilyen módon. Hangsúlyozta azt is, hogy maga a csővezeték a föld alatt húzódik, így szerinte érthetetlen, miként lehetne műholdképek alapján megállapítani, mi történik a föld alatti szakaszokon. „Ezen meglepődöm, de mindenesetre minden előfordulhat” – jegyezte meg ironikusan az ukrán elnök hétfőn, az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték helyreállításának késlekedése miatt Kijevet ért magyar és szlovák kormányzati bírálatokra vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték ügyében tartott nemzetbiztonsági egyeztetés után bejelentette, hogy a műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű: a Barátság kőolajvezeték működőképes. A kormányfő azt is közölte, hogy a szóban forgó, bizonyító erejű műholdfelvételeket a későbbiekben nyilvánosságra hozzák. Ezt követően felszólította Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket.

Az ukrán elnök a sajtótájékoztatón kitért a Robert Fico szlovák miniszterelnökkel folytatott beszélgetésére is. Elmondása szerint Robert Fico azt szerette volna megtudni, mikorra várható a vezeték helyreállítása, ám Zelenszkij azt válaszolta, hogy ezt a kérdést a szlovák félnek kellene megoldania, és arra kérte őket, hogy utazzanak Ukrajnába.

„Ő (Fico) azt mondta, hogy egyszerűen csak a helyreállítás dátumát szeretnék tudni. Én erre azt válaszoltam: nézze, először is, ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni, akkor én megkérdeztem: mit megtenni? Az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka”

– mondta Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök azt is felrótta, hogy amikor korábban helyreállították a vezetéket, az újabb harci cselekményekhez vezetett, amelyek során ukrán emberek sérültek meg. „Egyetlen felhívás sem hangzott el az oroszok felé, hogy ne támadják ezt a vezetéket. Ugyanakkor nyilvános felhívások voltak Ukrajna felé, mintha ettől függne Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága” – nehezményezte.

Ezen kívül sérelmezte Orbán Viktor és Robert Fico reakcióját is, és elmondta, hogy hiányolja tőlük a köszönetet.

„Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának, vagy hogy nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit? Egyetlen szó sem hangzott el azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik”.

– fogalmazott. Hozzátette: „Azt kérdeztem: mi az ára ennek? Ezt az európai vezetőknek is mondtam. Embereknek kell meghalniuk? Mit akarnak? Hogy blokkoljanak minket, és továbbra is mindent blokkolni fognak Ukrajnának? És mit jelent az, hogy mindent? A 90 milliárd eurót, a szankciós csomagot, a klasztereket, Ukrajna útját az Európai Unióba. Tehát semmiféle visszacsatolás nincs”.

Elmondása szerint azt mondta Ficónak: „Látod, mennyi kihívás van? Meghívlak benneteket, gyertek el Ukrajnába. Megértett engem, és azt mondta: rendben, akkor mi a helyzet a dátumokkal? Azt válaszoltam: bármelyik dátum megfelel. A hívásom után a diplomaták március 6–9. közötti időpontokat javasoltak”.

Zelenszkij végül közölte, hogy a médiából értesült arról, hogy a szlovák fél más országban kíván találkozni vele. „Melyik országban kellene Ficóval találkoznom? Mit jelent ez? Hol halad a Barátság kőolajvezeték? Hol van ez a vezeték? Franciaországban? Németországban? Mongóliában? Hol? Ukrajnában. Meghívtam őt, mire megerősítette, hogy eljön” – zárta válaszát az ukrán elnök.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nem csak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)