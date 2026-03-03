Megszólalt Vlagyimir Putyin az iráni háborúról, amerikai és izraeli agresszióról beszélt

Az amerikai és izraeli agresszió megakadályozta az iráni atomprogrammal kapcsolatos tárgyalások előrehaladását – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, miközben az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Mohamed bin Zayed Ál Nahján sejkkel beszélt telefonon.

„Az elért haladást megzavarta egy szuverén állam – az ENSZ tagállama – ellen elkövetett kiprovokálatlan fegyveres agresszió, amely megsértette a nemzetközi jog alapvető elveit” – idézte az orosz elnököt a Kreml sajtószolgálata (az amerikaiak ezzel szemben azt állítják, hogy valójában semmilyen érdemi előrelépést nem sikerült elérni a tárgyalásokon).

A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség szerint

Putyin a beszélgetésen megjegyezte azt is , hogy az oroszok és a szaúdiak (korábban) sokat tettek „a válság megoldása és a kompromisszumok megtalálása” érdekében.

Emellett köszönetet mondott kollégájának az Egyesült Arab Emírségekben nehéz helyzetbe került orosz állampolgárok megsegítéséért.

Mindeközben az orosz hírügynökség szerint Ál Nahján sejk hangsúlyozta, hogy Irán megtorló csapásai érintették az Emírségeket is, károkat okoztak az országnak és veszélyt jelentettek a civil lakosságra. Putyin erre reagálva kifejezte hajlandóságát, hogy „jelzéseket küldjön” ezzel kapcsolatban Teheránnak. Ezen kívül mindkét vezető tűzszünetet szorgalmazott, és megállapodtak abban, hogy kapcsolatban maradnak.

Az orosz elnök korábban tárgyalt Katarral és Bahreinnel is

A RIA Novosztyi szerint Putyin telefonon beszélt Tamím bin Hamád al-Tání katari emírrel is, akivel mindketten aggodalmukat fejezték ki, hogy a konfliktus továbbterjedhet,

miközben – az orosz hírügynökség szerint – „reményüket fejezték ki, hogy Irán megtorló intézkedései nem ártanak a civileknek és a polgári infrastruktúrának”.

A katari emír megköszönte Putyinnak a régió országai iránti támogatását, és kijelentette, hogy a Moszkvával való együttműködés továbbra is prioritás számukra.

Bahrein királyával, Hamad ibn Ísza al-Halífával folytatott telefonbeszélgetésén pedig az orosz elnök azt mondta: „minden eszközt” készen áll felhasználni a régió helyzetének stabilizálása érdekében.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök videokonferencia keretében tárgyal az orosz biztonsági tanács tagjaival a moszkvai Kremlben 2026. február 27-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml. pool/Gavriil Grigorov)