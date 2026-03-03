Megsemmisítették az amerikaiak az iráni terrorállam drónanyahajóját és vele együtt a teljes iszlamista hadiflottát

Az amerikai hadsereg szerint csapást mértek az iráni flottára és a IRIS Shahid Bagheri drónhordozóra is – írja a Neokohn. Az iráni rezsim propagandájának egyik ékköve volt a Shahid Bageri, ám semmilyen hatékony védelemmel nem rendelkezett a komoly légitámadások indítására képes ellenségekkel szemben, ezért a sorsa már a támadás első pillanataiban megpecsételődött.

A közel-keleti amerikai erők vezényléséért felelős Központi Parancsnokság (CENTCOM) szerint az iráni iszlamista rezsim egyetlen tulajdonképpeni „anyahajójának” megsemmisítése mellett a teljes iszlamista hadiflottát is sikerült elsüllyeszteni. Az iszlamista hadihajó elleni amerikai támadás után a CENTCOM közleményében úgy fogalmazott: „Az iráni rezsim dezinformációs gépezete továbbra is hamisan állítja, hogy elsüllyesztett egy amerikai repülőgép-hordozót.”

„Az egyetlen hordozó, amelyet találat ért, a Shahid Bagheri, egy iráni drónhordozó”.

A parancsnokság hozzátette: az amerikai erők az Féktelen Düh-hadművelet (Operation Epic Fury) megindítását követő órákon belül csapást mértek a hajóra. A CENTCOM közölte továbbá, hogy

két nappal ezelőtt még 11 iráni hadihajó tartózkodott az Ománi-öböl térségében, jelenleg azonban egy sem – írja a Neokohn.

Az IRIS Shahid Bagheri – amelyet még 2025-ben bocsájtottak vízre – nem egy szó szerinti anyahajó, hanem egy korábban módosított kereskedelmi konténerhajó, amelynek indítórendszerét az orosz Kuznyecov-osztályhoz tartozó hadihajók mintájára drónok, valamint helikopterek felszállására és reptetésére alkalmas kifutópályával, valamint légvédelmi berendezésekkel egészítették ki, azonban ezek nem nyújtottak elégséges védelmet az amerikai légierő csapásmérő egységei ellen.

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

A Neokohn által hivatkozott katonai magazin szerint, a Shahid Bagheri hivatalosan „előretolt bázishajónak” minősül, a körülbelül 240 méter hosszú ad-hoc hadihajó 1 darab 30 miliméteres gépágyúval, valamint 8 darab – többségében Noor és Qader-típusú – hadihajók elleni rakétával és 8 darab Kowsar–222-es légvédelmi rendszerrel volt felszerelve.

Qaher UAV takes off from Iran’s new drone carrier, Shahid Bagheri. pic.twitter.com/EtO3jKhv0D — Clash Report (@clashreport) February 6, 2025

A CENTCOM emlékeztetett továbbá, hogy Teherán évtizedek óta zaklatja és támadja a nemzetközi hajózást az öbölben, ám „ennek az időszaknak vége”. Hozzátették: a tengeri hajózás szabadsága több mint 80 éve az Egyesült Államok és a világgazdaság prosperitásának egyik alapja. Az amerikai fegyveres erők a jövőben is készek megvédeni ezt az elvet – írja a Neokohn.

Kiemelt kép: A Shahid Bagheri drónanyahajó (b) és felrobbantásának pillanatai (Fotó: Neokohn)