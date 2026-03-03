Megsemmisítették az amerikaiak az iráni terrorállam drónanyahajóját és vele együtt a teljes iszlamista hadiflottát

A közel-keleti amerikai erők vezényléséért felelős Központi Parancsnokság (CENTCOM) szerint az iráni iszlamista rezsim egyetlen tulajdonképpeni „anyahajójának” megsemmisítése mellett a teljes iszlamista hadiflottát is sikerült elsüllyeszteni. Az iszlamista hadihajó elleni amerikai támadás után a CENTCOM közleményében úgy fogalmazott: „Az iráni rezsim dezinformációs gépezete továbbra is hamisan állítja, hogy elsüllyesztett egy amerikai repülőgép-hordozót.”
„Az egyetlen hordozó, amelyet találat ért, a Shahid Bagheri, egy iráni drónhordozó”.
A parancsnokság hozzátette: az amerikai erők az Féktelen Düh-hadművelet (Operation Epic Fury) megindítását követő órákon belül csapást mértek a hajóra. A CENTCOM közölte továbbá, hogy
két nappal ezelőtt még 11 iráni hadihajó tartózkodott az Ománi-öböl térségében, jelenleg azonban egy sem – írja a Neokohn.
Az IRIS Shahid Bagheri – amelyet még 2025-ben bocsájtottak vízre – nem egy szó szerinti anyahajó, hanem egy korábban módosított kereskedelmi konténerhajó, amelynek indítórendszerét az orosz Kuznyecov-osztályhoz tartozó hadihajók mintájára drónok, valamint helikopterek felszállására és reptetésére alkalmas kifutópályával, valamint légvédelmi berendezésekkel egészítették ki, azonban ezek nem nyújtottak elégséges védelmet az amerikai légierő csapásmérő egységei ellen.
A Neokohn által hivatkozott katonai magazin szerint, a Shahid Bagheri hivatalosan „előretolt bázishajónak” minősül, a körülbelül 240 méter hosszú ad-hoc hadihajó 1 darab 30 miliméteres gépágyúval, valamint 8 darab – többségében Noor és Qader-típusú – hadihajók elleni rakétával és 8 darab Kowsar–222-es légvédelmi rendszerrel volt felszerelve.
A CENTCOM emlékeztetett továbbá, hogy Teherán évtizedek óta zaklatja és támadja a nemzetközi hajózást az öbölben, ám „ennek az időszaknak vége”. Hozzátették: a tengeri hajózás szabadsága több mint 80 éve az Egyesült Államok és a világgazdaság prosperitásának egyik alapja. Az amerikai fegyveres erők a jövőben is készek megvédeni ezt az elvet – írja a Neokohn.
A Neokohn megjegyzi, az iráni rezsim propagandájának egyik ékköve volt a Shahid Bageri, ám az összetákolt drónhordozó nem rendelkezett semmilyen hatékony védelemmel a komoly légitámadások indítására képes ellenségekkel szemben, ezért a sorsa már a támadás első pillanataiban megpecsételődött.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: A Shahid Bagheri drónanyahajó (b) és felrobbantásának pillanatai (Fotó: Neokohn)