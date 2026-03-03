Mégsem halt meg az iráni terrorállam volt elnöke az amerikai–izraeli légicsapásokban

Az első híradások még arról szóltak, hogy Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni iszlamista elnök meghalt az első amerikai–izraeli légicsapásokban, Izrael ezt most hivatalosan is cáfolta, Ahmadinezsád életben van – írja a Neokohn az izraeli sajtóra hivatkozva. Ahmadinezsád 2005 augusztusától 2013 augusztusáig töltötte be az Iszlám Köztársaság elnöki tisztségét, az Őrök Tanácsa 2017-ben, 2021-ben és 2024-ben kizárta az elnökválasztásból.

Ahmadinezsád 2005 augusztusától 2013 augusztusáig töltötte be az Iszlám Köztársaság elnöki tisztségét, és eleinte a a kormányzó síita klérus, valamint a keményvonalas és konzervatív parlamenti erők favoritjának számított. Hivatali ideje vége felé azonban egyre több bírálat érte és addigi támogatói is elfordultak tőle.

Az iráni atomprogrammal kapcsolatos álláspontja miatt kemény nemzetközi szankciókkal sújtották Iránt, amelyek mély gazdasági válságba sodorták az országot.

Az Őrök Tanácsa 2017-ben, 2021-ben és 2024-ben kizárta az elnökválasztásból. A 69 éves politikus a támadás idején testőreivel a főváros keleti részén lévő otthonában tartózkodott, a támadást a volt elnök túlélte, testőrei azonban meghaltak.

Kiemelt kép: Ahmadinezsád, korábbi iráni államfő (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)