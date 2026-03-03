Magyar Péter ismertette a Tisza Párt országos listájának első öt nevét

Magyar Péter kedden a Facebook-oldalán ismertette a Tisza Párt országos listájának első öt nevét.

A Tisza Párt elnökének bejegyzése szerint az első helyen ő maga szerepel, majd őt követi Rost Andrea, Gajdos László, Forsthoffer Ágnes és Kapitány István.

Ahogy korábban már a hirado.hu közölte, sorsfordító pillanatnak nevezte a közelgő választást Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke budapesti évértékelő beszédében. A pártelnök úgy fogalmazott: „Sorsfordító pillanatban vagyunk”, és szerinte „ötvenhat nap múlva eldől”, képes-e az ország új irányt venni. Azt mondta, a Tisza Párt „a győzelem kapujában áll”, és készen áll a kormányzásra.

Magyar Péter akkori beszédében nyilvános vitára hívta Orbán Viktor miniszterelnököt, és többek között az egészségügy, a bérek, a gazdaság és az uniós források ügyében sürgetett vitát. Programjában uniós források hazahozatalát, évi 500 milliárd forintos egészségügyi többletforrást, a korrupció elleni fellépést és szociális intézkedéseket ígért.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt kötcsei rendezvényén 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)