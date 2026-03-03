Madridba repült Cristiano Ronaldo magángépe – találgatások a rijádi helyzet miatt

A 41 éves portugál futballsztár jelenleg a szaúdi Al-Nasszr FC játékosa, és Rijádban él párjával, Georgina Rodríguezzel és gyermekeikkel – közölte a ZN.UA ukrán hírportál.
Online repüléskövető oldalak adatai szerint
Ronaldo fekete színű, Bombardier Global Express 6500 típusú magángépe mintegy hétórás út után érkezett meg a spanyol fővárosba. A járat este szállt fel Rijádból, és a hajnali órákban landolt Madridban, Egyiptom és a Földközi-tenger fölött haladva.
A térségben az elmúlt napokban több támadás is történt, miközben a harcok már napok óta tartanak. A kialakult helyzet miatt több ország is óvatosságra intette állampolgárait, és számos járatot töröltek vagy visszafordítottak.
61 millió fontos repülő „palota”
Ronaldo 2024-ben váltotta le korábbi Gulfstream G200-as gépét, és vásárolta meg a mintegy 61 millió font értékű Bombardier repülőt. A 15 fő befogadására alkalmas luxusgépben külön nappali rész, hálószoba és zuhanyzó is található. A gépet egyedi dizájn, a játékos logója és ikonikus gólörömét ábrázoló motívumok díszítik.
Sérülés és bizonytalanság
A portugál klasszis jelenleg sérüléssel küzd. Klubja legutóbbi mérkőzésén idő előtt elhagyta a pályát izomprobléma miatt, ami a közelgő tornák előtt különösen érzékeny kérdés lehet.
A közel-keleti konfliktus miatt több sporteseményt is elhalasztottak a régióban, hangsúlyozva: a játékosok és a szurkolók biztonsága az elsődleges.
Egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, hogy Cristiano Ronaldo családjával együtt végleg elhagyta-e Szaúd-Arábiát, vagy csupán ideiglenes biztonsági intézkedésről van szó. A magángép madridi útja azonban továbbra is találgatásokra ad okot.
Kiemelt kép: Cristiano Ronaldo (Fotó: X.com)