Madridba repült Cristiano Ronaldo magángépe – találgatások a rijádi helyzet miatt

Fokozódik a feszültség a Közel-Keleten, a háborús helyzet pedig a sportvilágot is elérte. Egyre többen találgatják, vajon elhagyta-e Szaúd-Arábiát Cristiano Ronaldo , miután 61 millió fontos magángépe az éjszaka folyamán Madridba repült.

A 41 éves portugál futballsztár jelenleg a szaúdi Al-Nasszr FC játékosa, és Rijádban él párjával, Georgina Rodríguezzel és gyermekeikkel – közölte a ZN.UA ukrán hírportál.

Online repüléskövető oldalak adatai szerint

Ronaldo fekete színű, Bombardier Global Express 6500 típusú magángépe mintegy hétórás út után érkezett meg a spanyol fővárosba. A járat este szállt fel Rijádból, és a hajnali órákban landolt Madridban, Egyiptom és a Földközi-tenger fölött haladva.

A térségben az elmúlt napokban több támadás is történt, miközben a harcok már napok óta tartanak. A kialakult helyzet miatt több ország is óvatosságra intette állampolgárait, és számos járatot töröltek vagy visszafordítottak.

61 millió fontos repülő „palota”

Ronaldo 2024-ben váltotta le korábbi Gulfstream G200-as gépét, és vásárolta meg a mintegy 61 millió font értékű Bombardier repülőt. A 15 fő befogadására alkalmas luxusgépben külön nappali rész, hálószoba és zuhanyzó is található. A gépet egyedi dizájn, a játékos logója és ikonikus gólörömét ábrázoló motívumok díszítik.

Sérülés és bizonytalanság

A portugál klasszis jelenleg sérüléssel küzd. Klubja legutóbbi mérkőzésén idő előtt elhagyta a pályát izomprobléma miatt, ami a közelgő tornák előtt különösen érzékeny kérdés lehet.

A közel-keleti konfliktus miatt több sporteseményt is elhalasztottak a régióban, hangsúlyozva: a játékosok és a szurkolók biztonsága az elsődleges.

Egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, hogy Cristiano Ronaldo családjával együtt végleg elhagyta-e Szaúd-Arábiát, vagy csupán ideiglenes biztonsági intézkedésről van szó. A magángép madridi útja azonban továbbra is találgatásokra ad okot.

Kiemelt kép: Cristiano Ronaldo (Fotó: X.com)