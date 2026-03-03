Légicsapás érte a Hámenei utódját megválasztó tanácskozás helyszínét

Az izraeli légierő kedden csapást mért arra az épületre, ahol a az iráni legfelsőbb tanács ülése zajlott. A testület éppen a néhai ajatollah, Ali Hámenei utódját választotta meg – közölte egy magas rangú izraeli tisztviselő a Fox News amerikai hírtelevízióval.

„Megcélozták azt a teheráni találkozót, ahol a vezetés megmaradt tagjai gyűltek össze, hogy új legfőbb vezetőt válasszanak” – számolt be a Fox News tudósítója, Trey Yingstl.

Az Egyesült Államok és Izrael szombat reggel az Epic Fury hadművelet nyitó támadásában megölte Irán 49 legfőbb vezetőjét, így

Irán hadserege megosztottá vált és vezető nélkül maradt

– emlékezet az amerikai hírcsatorna.

The building that houses Iran’s Assembly of Experts in Qom has been completely obliterated by multiple strikes. A senior Israeli official has confirmed that the target was a meeting of the Iranian Supreme Council, where government and religious leaders were convening to select a… pic.twitter.com/CviAkZMfXh — Darkhorse_lionheart (@Drkhrslionheart) March 3, 2026

Megsemmisített testület

A támadás hírét az iráni Tasnim hírügynökség is megerősíti: arról számoltak be, hogy „amerikai-cionista bűnözők támadták meg a Szakértők Gyűlésének épületét Qomban (Teherántól délre)”. Ez

a testület felelős a legfelsőbb vezető kinevezéséért, felügyeletéért és esetleges elbocsátásáért.

A helyi média felvételeket közölt a súlyosan megrongálódott épületről.

Ezer kilométeres körben

Az amerikai katonai műveleteket a Közel-Keleten felügyelő Központi Parancsnokság szerint az amerikai erők több mint 1250 célpontot támadtak az Epic Fury hadművelet első két napján. A Planet Labs műholdfelvételei égő hajókat és megrongált létesítményeket örökítettek meg a dél-iráni Konarak bázison, valamint

jelentős pusztítást végeztek az iráni haditengerészet Bandar Abbasban, Perzsa-öbölben található főhadiszállásán,

ami jól mutatja a katonai infrastruktúrára mért csapások mértékét – írja a Fox News.

A Vantor képei azt mutatják, hogy a nyugat-iráni Choqa Balk drónlétesítményt találat érte, valamint az amerikai-izraeli csapásmérési kampány során célba vett más kulcsfontosságú katonai és stratégiai helyszínek is megrongálódtak. A kelet-iráni Zahedan légibázis radarrendszereit is célba vették az ország pakisztáni és afganisztáni határainak közelében.

A két létesítmény körülbelül 1280-1550 kilométerre található egymástól, ami rávilágít az összehangolt csapások széles hatókörére.

Képünk illusztráció. Légicsapásban megsemmisült rendőrőrs romjai Teheránban 2026. március 3-án, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás negyedik napján. (Fotó: MTI/AP/Vahid Szalemi)