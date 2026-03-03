Késsel támadt három kiskorúra egy román állampolgár Baracskán

Több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt nyomoz a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 25 éves román állampolgárságú, baracskai lakossal szemben, aki késsel támadt három kiskorúra. A gyanúsítottat őrizetbe vették.

A rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon azt írta, hogy a férfi február 28-án baracskai ismerőseinél italozott, majd az esti órákban egy közeli vendéglátóhelyre távozott, ahonnan visszatért az ismerősökhöz. A csukott, de nem zárt ajtón keresztül bejutott a házba, és minden előzmény nélkül megtámadta a szobában alváshoz készülődő 16, 14 és 12 éves gyerekeket egy eddig nem azonosított szúró-vágó eszközzel.

Mint írták: a 14 éves fiú kiabálására abbahagyta a bántalmazást, majd elmenekült.

Kapcsolódó tartalom Saját kollégáját késelte meg a gyanú szerint a külföldi dolgozó egy szegedi építkezésen Az ügyészség ismertette a részleteket.

A támadásban mindhárom gyerek megsérült. A sérülések száma, jellege, az érintett testtájak, valamint a körülmények alapján megalapozott a gyanú, hogy a férfi a cselekményét több ember sérelmére, eshetőleges ölési szándékkal követte el.

A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt őrizetbe vették, majd több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását

– áll a közleményben.

Egy videófelvételt is közzétettek, melyet alább tekinthetnek meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA)