Kedden is marad a tavaszias idő, akár 17 fokig is kúszhat a hőmérséklet

Akár 17 fok is lehet kedden, miközben továbbra is megmarad a tavaszias idő. Főként a Dunántúlon gomolyfelhők is képződnek, ezekből elvétve alakulhat ki kisebb záporeső.

Kedden továbbra is sivatagi por vegyül majd a változó mennyiségű fátyolfelhőzettel, amelyek a Hungaromet Zrt. prognózisa szerint együttesen képesek lehetnek szűrni a napsütést, ami javaráészt az ország egészében is megmarad. Főként a Dunántúlon gomolyfelhők is képződnek, ezekből elvétve alakulhat ki kisebb záporeső. A légmozgás viszont gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok közt alakul, míg késő estére javarészt 2 és 10 fok közé hűl le.

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentése szerint kedden sem lesz időjárási front felettünk, ám a napi hőingadozás kellemetlen tüneteket okozhat az arra érzékenyek között. Mindezek mellett fejfájás, migrén, szédülés, vérnyomás-ingadozás és keringési panaszok léphetnek fel. Egyesek fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, tompábbak lehetnek a keddi időjárás végett, míg reggel a hideg időben átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok.

