Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Izraeli bejelentés: több mint 2500 bombát dobtak le az iszlamistákra 600 különböző helyszínen Iránban

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.03.03. 16:25

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az Irán elleni művelet kezdete óta mintegy 600, az iráni rezsimhez tartozó célpontot semmisítettek meg légitámadásokkal, és összesen 2500 bombát dobtak le – jelentette be az izraeli hadsereg (IDF).

A hadsereg bejelentése szerint – ami még a hétfői adatokat tükrözi  a 600 célpont között

  • 20 iráni biztonsági vezetőkhöz tartozó célpont,
  • 150 ballisztikus rakéta és rakétaindító állomás,
  • valamint 200 légvédelmi rendszer is volt.

Az IDF szerint az izraeli légierő repülőgépei több mint 2500 bombát dobtak le, és a támadások egyikéről – amely egy iráni légvédelmi bázison tartózkodó iráni katonákat ért támadás – egy videót is közzétettek az izraeli légierő közösségi oldalán. A hadsereg szerint az izraeli légierő megsemmisítette az iráni katonákat, akik éppen az izraeli repülőgépek ellen akarták bevetni a légvédelmi rendszerüket.

„Az IDF nem fogja engedni, hogy az iráni terrorista rezsim légvédelmi rendszerekkel támadja az izraeli légierő repülőgépeit, és továbbra is meg fogja akadályozni a rakétavetők felfegyverzésére irányuló kísérleteket” – közölte a hadsereg a The Times of Israel szerint.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép:  Légicsapásban találatot kapott épület füstfelhője Teherániban 2026. március 2-án. MTI/AP/Vahid Szalemi.

izraeli-iráni konfliktus IránIzraelKözel-Kelet

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 