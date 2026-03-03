Izraeli bejelentés: több mint 2500 bombát dobtak le az iszlamistákra 600 különböző helyszínen Iránban

A hadsereg bejelentése szerint – ami még a hétfői adatokat tükrözi a 600 célpont között
- 20 iráni biztonsági vezetőkhöz tartozó célpont,
- 150 ballisztikus rakéta és rakétaindító állomás,
- valamint 200 légvédelmi rendszer is volt.
Az IDF szerint az izraeli légierő repülőgépei több mint 2500 bombát dobtak le, és a támadások egyikéről – amely egy iráni légvédelmi bázison tartózkodó iráni katonákat ért támadás – egy videót is közzétettek az izraeli légierő közösségi oldalán. A hadsereg szerint az izraeli légierő megsemmisítette az iráni katonákat, akik éppen az izraeli repülőgépek ellen akarták bevetni a légvédelmi rendszerüket.
„Az IDF nem fogja engedni, hogy az iráni terrorista rezsim légvédelmi rendszerekkel támadja az izraeli légierő repülőgépeit, és továbbra is meg fogja akadályozni a rakétavetők felfegyverzésére irányuló kísérleteket” – közölte a hadsereg a The Times of Israel szerint.
Kiemelt kép: Légicsapásban találatot kapott épület füstfelhője Teherániban 2026. március 2-án. MTI/AP/Vahid Szalemi.