Izraeli bejelentés: több mint 2500 bombát dobtak le az iszlamistákra 600 különböző helyszínen Iránban

Az Irán elleni művelet kezdete óta mintegy 600, az iráni rezsimhez tartozó célpontot semmisítettek meg légitámadásokkal, és összesen 2500 bombát dobtak le – jelentette be az izraeli hadsereg (IDF).

A hadsereg bejelentése szerint – ami még a hétfői adatokat tükrözi a 600 célpont között

20 iráni biztonsági vezetőkhöz tartozó célpont,

150 ballisztikus rakéta és rakétaindító állomás,

valamint 200 légvédelmi rendszer is volt.

Az IDF szerint az izraeli légierő repülőgépei több mint 2500 bombát dobtak le, és a támadások egyikéről – amely egy iráni légvédelmi bázison tartózkodó iráni katonákat ért támadás – egy videót is közzétettek az izraeli légierő közösségi oldalán. A hadsereg szerint az izraeli légierő megsemmisítette az iráni katonákat, akik éppen az izraeli repülőgépek ellen akarták bevetni a légvédelmi rendszerüket.

כלי טיס של חיל-האוויר תקפו וסיכלו חוליית חיילים ממערך ההגנה של משטר הטרור האיראני בזמן שניסו להפעיל מערכות הגנה נגד כוחותינו. צה”ל לא יאפשר למשטר הטרור האיראני להפעיל מערכות הגנה על מנת לפגוע במטוסי חיל האוויר וימשיך לתקוף ניסיונות לחמש את משגרי הטילים. במקביל חיל-האוויר ממשיך… pic.twitter.com/WGX8VuwIC4 — Israeli Air Force (@IAFsite) March 2, 2026

„Az IDF nem fogja engedni, hogy az iráni terrorista rezsim légvédelmi rendszerekkel támadja az izraeli légierő repülőgépeit, és továbbra is meg fogja akadályozni a rakétavetők felfegyverzésére irányuló kísérleteket” – közölte a hadsereg a The Times of Israel szerint.

Kiemelt kép: Légicsapásban találatot kapott épület füstfelhője Teherániban 2026. március 2-án. MTI/AP/Vahid Szalemi.