Izrael újabb csapásokat mért az iráni iszlamisták és szövetségeseikre, szárazföldi művelet zajlik Libanonban

Izrael kedden újabb csapásokat hajtott végre Bejrút és Teherán ellen, miközben Libanonban megkezdte a szárazföldi műveletét is.

Az izraeliek már a minap bejelentették azt, hogy szárazföldi műveletre készülhetnek Libanonban azért, hogy elejét vegyék a Hezbollah Izrael elleni végrehajtott távolsági csapásainak.

Az ország védelmi minisztere, Jizrael Kac kedd reggel tett egy újabb bejelentést ezzel kapcsolatban. A tárcavezető közölte:

ő és Benjamin Netanyahu miniszterelnök „felhatalmazták az IDF-et arra, hogy előrenyomuljon és további stratégiai területeket foglaljon el Libanonban azért, hogy megakadályozza az izraeli határ menti településekre irányuló tűzelést”.

„Az IDF továbbra is erőteljesen lép fel a Hezbollah célpontjai ellen Libanonban. A terrorszervezet súlyos árat fizet – és továbbra is fizetni fog – Izraelre irányuló támadásaiért” – írta Kac a BBC szerint, hozzátéve: Izrael határozottan védi a határ menti településeket. „Biztonságot ígértünk a galileai településeknek, és ezt teljesíteni is fogjuk” – fogalmazott.

Előzőleg az Irán által támogatott Hezbollah hétfőn kora reggel rakétákkal és drónokkal támadta Izrael északi részét, válaszul arra, hogy Izrael megölte az Iráni Iszlám Köztársaság legfőbb vezetőjét, Ali Hámeneit. A terrorcsoport éjszaka és kedd reggel további rakétákat és drónokat indított útnak.

Mélyebb előrenyomulás Libanonban, csapások Bejrútban

A The Times of Israel kedd délután már arról írt az izraeli hadseregre (IDF) hivatkozva, hogy

a Hezbollah terrorcsoport támadásai miatt „egy megerősített, előretolt védállás részeként” további csapatokat vezényeltek Dél-Libanonba, a jelenlegi öt állásukon túli területekre.

A hadsereg közölte, hogy egy „újabb biztonsági réteget hoz létre Izrael északi részének lakói számára”. „Az Északi Parancsnokság előrenyomult, átvette az irányítást további domináns területek felett, és ígéretünknek megfelelően pufferzónát hoz létre lakóink és bármilyen fenyegetés között” – mondta Effie Defrin dandártábornok, az IDF szóvivője egy sajtótájékoztatón.

Mindeközben a hadsereg azt is közölte, hogy

az izraeli légierő az éjszaka és kedd reggel „kiterjedt” csapássorozatot hajtott végre a Hezbollah katonai célpontjai ellen Bejrútban.

Az IDF szerint az éjszakai és reggeli támadások a Hezbollah libanoni fővárosban található hírszerzési részlegéhez tartozó fegyverraktárakat, parancsnokságokat és „műholdas kommunikációs” berendezéseket értek. „A Hezbollah terrorszervezet által használt kommunikációs helyszíneket támadták meg, amelyeket a szervezet terrorcselekmények végrehajtására, hírszerzésre és propagandacélokra használt” – közölte az IDF, amely felvételeket is közzétett a támadásról.

צה”ל השלים גל תקיפה במרכזי הכובד בביירות הותקפו רכיבי תקשורת במתקני תעמולה ששימשו את מטה המודיעין של חיזבאללה צה”ל השלים לפני זמן קצר, גל תקיפות לעבר מפקדות, מחסני אמצעי לחימה, ורכיבי תקשורת לווינית של מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביירות ששומשו בכסות אזרחית.… pic.twitter.com/2tzRL1CJRY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 3, 2026

A libanoni média szerint a célpontok között volt a Hezbollah tulajdonában lévő Al-Manar televíziós hírtelevízió és az Al-Nur rádióállomás stúdiója is. A támadások előtt az IDF evakuálási figyelmeztetéseket adott ki az épületek számára, hogy mérsékeljék a civileket érő veszélyt – közölték.

Emellett az IDF kedden közölte, hogy az elmúlt napokban több mint 160 Hezbollah-célpontot támadott meg Dél-Libanonban, köztük a terrorcsoport tagjait is. A dél-libanoni célpontok között voltak a Hezbollah tagjai és a csoport Radvan elitegységeinek tagjai, valamint az Izrael elleni támadások előkészítésére használt parancsnokságok – jelentette be az izraeli hadsereg.

Iránban is újabb csapásokat hajtottak végre, akárcsak az amerikaiak

Az izraeli légierő ma újabb légitámadást hajtott végre Irán nyugati részén, amelynek célpontjai iráni katonai létesítmények voltak – közölte kedd délután az IDF a The Times of Israel szerint.

Az IDF szerint a támadás több tucat iráni ballisztikus rakétavetőt, légvédelmi rendszert, drónt és egyéb célpontot ért.

A hadsereg szerint a támadás célja az, hogy csökkentse Irán Izrael elleni támadásait. Az IDF közzétett néhány felvételt is a támadásról.

יותר מ-60 גלי תקיפה: חיל האוויר ממשיך לפעול נגד מערכי הטילים של איראן המאיימים על אזרחי מדינת ישראל חיל האוויר, בהכוונת אמ״ן, השלים מוקדם יותר היום, גלי תקיפה נוספים במערב איראן לפגיעה במערכי האש של משטר הטרור האיראני והעמקת השליטה האווירית של צה”ל במרחב. במסגרת גלי התקיפות,… pic.twitter.com/XJWanLz91h — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 3, 2026

Az Egyesült Államok szintén folytatja a csapásokat Iránban Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) még hétfőn tett közzé egy felvételekt az amerikai hadsereg által az iráni ballisztikus rakétavetők ellen végrehajtott légitámadásokról.

The Iranian regime is using mobile launchers to indiscriminately fire missiles in an attempt to inflict maximum harm across the region. U.S. forces are hunting these threats down and without apology or hesitation, we are taking them out. pic.twitter.com/gv1SfKCrk4 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026

„Irán továbbra is rosszindulatúan indít ballisztikus rakétákat, válogatás nélkül célba véve a régió egész területén található katonai és polgári célpontokat. Az amerikai erők továbbra is azon dolgoznak, hogy megszüntessék ezt a fenyegetést” – írták a felvétel mellé.

Kiemelt kép: a Hezbollah libanoni síita szervezet által működtetett Al-Manar televízió izraeli légicsapásban találatot kapott épületének romjai a libanoni főváros, Bejrút déli elővárosában, a többségében síiták lakta Dahijében 2026. március 3-án. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án közös légicsapást indított a teheráni vezetés ellen. Izrael az iráni vezetés elleni akciót követő Hezbollah-rakétatámadásokra válaszul mér légicsapásokat a szervezet támaszpontjaira és Bejrút déli negyedeire. MTI/AP/Haszan Ammar.