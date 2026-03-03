Iráni ballisztikus rakéták okoztak károkat több izraeli régióban, sokan megsérültek

Izrael több régiójában is iráni ballisztikus rakéták csapódtak be hétfőn és kedden. A csapásoknak sok sérültje volt.

A dél-izraeli Beér-Séva régióját még hétfőn érte egy iráni rakétatámadás,

amelynek 19 sérültje volt a legutolsó adatok szerint.

A régióban közvetlen találat történt: egy iráni ballisztikus rakéta csapódott be, amelyet nem sikerült elfognia a légvédelemnek. Mind a 19 sérültet beér-sévai Soroka Orvosi Központba szállították. Egyikük állapota közepesen súlyos, a többi 18 érintett könnyű sérüléseket szenvedett – írta a The Jerusalem Post.

באר שבע אהובתי. החלמה מהירה לפצועים בגוף ובנפש! שיבואו ימים של שלום, ביטחון ושגשוג🙏🏾 הביאו את היום🇮🇱 pic.twitter.com/di5qeLOr0E — אבי דבוש (@avidabush) March 2, 2026

A helyi önkormányzat mindeközben közölte, hogy a romok között még további áldozatok után kutatnak, a becsapódó rakéta ugyanis több lakóházat is megsemmisített a térségben.

A hétfői nap későbbi részében egy újabb támadáshullám érte Izrael középső részét.

Ennek részeként az izraeli védelmi rendszerek több rakétát is elfogtak. A tűzoltóság és mentőszolgálat megerősítette, hogy az egyik rakéta repeszei eltaláltak egy tetőt Izrael középső részén, de senki sem sérült meg, csak a tetőben keletkeztek károk.

Kedden hét ember sérült meg egy újabb iráni támadásban

A mentőszolgálat szerint hét ember megsebesült Izrael középső részén három különböző helyszínen, miután Irán ismét ballisztikus rakétákat indított kedden.

A közlemény szerint az elfogott rakéták maradványai, illetve kazettás robbanófejek bombái csapódtak be több helyszínen.

A mentőszolgálat szerint egy 40 év körüli nőt közepesen súlyos sérülésekkel kellett ellátni, miután egy robbanásban megsérült. Hat másik embert repeszek és robbanások miatt szenvedett könnyű sérüléseket.

Az izraeli hadsereg (IDF) közölte, hogy vizsgálja a becsapódási helyszíneket – írta a The Times of Israel.

Kapcsolódó tartalom Az izraeli hadsereg szerint megölték a Hezbollah terrorszervezet hírszerzési vezetőjét Az IDF tablót is közölt a likvidált vezető tisztviselőkről.

Kiemelt kép: Iránból kilőtt rakétákat fog el az izraeli Vaskupola légvédelmi rendszer Jeruzsálemben 2026. március 3-án, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás negyedik napján. A légicsapásokban Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Aziz Naszirzadeh védelmi miniszter, valamint több magas rangú katonai vezető is életét vesztette. Irán megtorló támadásokat indított Izrael és az amerikai erőknek bázist biztosító arab országok katonai létesítményei ellen. MTI/EPA/Abir Szultan.