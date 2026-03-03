Hétvégén elrajtol a Forma-1 – kövesse a verseny minden pillanatát az M4 Sporton!

A Forma-1 Ausztrál Nagydíj az előző szezonhoz hasonlóan ismét a bajnokság nyitóversenye lesz. Az új szabályrendszer rögtön komoly kihívás elé állítja a mezőnyt: az Albert Park pályája az energiahasználat szempontjából kifejezetten nehéz helyszínnek ígérkezik, így már az első hétvégén látványos energiagazdálkodás határozhatja meg a versenyzést.

A magyar szurkolóknak érdemes lesz időben ébresztőt állítaniuk: a jelentős időeltolódás miatt a futam vasárnap reggel 5 órakor rajtol.

A közmédia több mint tízéves sportcsatornája, az M4 Sport az első futam rajtjáig sem hagyja cserben a rajongókat: március 3-án, kedden 19 órától ismét jelentkezik a Boxutca magazin, amelyben Ujvári Máté és vendégei – Wéber Gábor szakkommentátor, Kiss Norbert autóversenyző, Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport újságírója, valamint Hanula Barna gépészmérnök, a győri Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának egyetemi docense – várják a nézőket. A műsorban a szakértők elemzik majd az új autókat és szabályokat, összefoglalják a bahreini tesztek tapasztalatait, emellett szó esik majd arról, mennyire volt rázós útja a Cadillac-nek a Forma-1-ig, illetve arról is, milyen esélyekkel vágnak bele az első futamba a pilóták, köztük az új világbajnok Lando Norris, aki az 1-es rajtszámmal várja az új idényt.

Az Ausztrál Nagydíj programja magyar idő szerint:

március 6. péntek:

2:30-3:30 – első szabadedzés

6:00-7:00 – második szabadedzés

március 7. szombat:

2:30-3:30 – harmadik szabadedzés

6:00-7:00 – időmérő edzés

március 8. vasárnap:

5:00 – verseny

Az M4 Sport 2026-ban is elhozza a Forma-1 teljes szezonját a hazai közönség számára. Az egyes futamok eredményeiről a Nemzeti Sportrádió is beszámol majd adásaiban. Az újságárusoknál már elérhető a Nemzeti Sport Formula-1 2026 Magazin, amely amellett, hogy részletesen bemutatja az idei F1-szezon új technikai és gyakorlati újításait, exkluzív háttéranyagokkal készül a regnáló világbajnok útjáról, a Red Bull átalakulásáról, a 40 éves Magyar Nagydíj történetének emlékezetes pillanatairól, valamint a Cadillac érkezéséről is.

Forma-1 Ausztrál Nagydíj – a verseny minden pillanata újra élőben az M4 Sporton és az m4sport.hu-n.

Kiemelt kép forrása: MTVA