Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Hajmeresztő hangfelvétel! Abszurd ügyekkel is zaklatják a segélyhívó munkatársait a betelefonálók!

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.03.03. 17:01

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Csak vészhelyzet esetén hívjátok a 112-t, különben szabálysértést követtek el – hívta fel követői figyelmét a közösségi médiában a rendőrség, miután csokorba gyűjtötték és közkinccsé tették, milyen elképesztő butaságok miatt szokták tárcsázni többen a segélyhívó számot.

„Azt hittétek mindent hallottatok már? Mi is… Csalódnunk kellett, sokan sajnos még mindig nem tudják mire való a 112-es segélyhívószám, vagy úgy önmagukban a készenléti szervek” – olvasható a rendőrség bejegyzésében, amelyben egy olyan hangfelvételt is publikáltak, amelyen egészen hajmeresztő hívások hallhatók.

„Sorozatunkban bemutatunk nektek pár felvételt a legmegdöbbentőbb hívásokból, amelyekkel mostanában kellett kollégáinknak megküzdeniük” – így kommentálták a legabszurdabb megkereséseket a Magyar Rendőrség közösségi oldalán.

Kapcsolódó tartalom

„Ne feledjétek: csak vészhelyzet esetén hívjátok a 112-t, különben szabálysértést követtek el” – szögezték le.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock )

telefonbeszélgetés rendőrség Magyarország

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

Ajánljuk még

 