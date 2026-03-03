Hajmeresztő hangfelvétel! Abszurd ügyekkel is zaklatják a segélyhívó munkatársait a betelefonálók!

Csak vészhelyzet esetén hívjátok a 112-t, különben szabálysértést követtek el – hívta fel követői figyelmét a közösségi médiában a rendőrség, miután csokorba gyűjtötték és közkinccsé tették, milyen elképesztő butaságok miatt szokták tárcsázni többen a segélyhívó számot.

„Azt hittétek mindent hallottatok már? Mi is… Csalódnunk kellett, sokan sajnos még mindig nem tudják mire való a 112-es segélyhívószám, vagy úgy önmagukban a készenléti szervek” – olvasható a rendőrség bejegyzésében, amelyben egy olyan hangfelvételt is publikáltak, amelyen egészen hajmeresztő hívások hallhatók.

„Sorozatunkban bemutatunk nektek pár felvételt a legmegdöbbentőbb hívásokból, amelyekkel mostanában kellett kollégáinknak megküzdeniük” – így kommentálták a legabszurdabb megkereséseket a Magyar Rendőrség közösségi oldalán.

„Ne feledjétek: csak vészhelyzet esetén hívjátok a 112-t, különben szabálysértést követtek el” – szögezték le.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock )