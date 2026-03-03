Fogolyzendülés miatt vádat emeltek négy javítóintézeti fiatal ellen

A nagykanizsai javítóintézetben tavaly nyarán elkövetett fogolyzendülés és más bűncselekmények miatt vádat emeltek négy fiatal ellen – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-vel.

Jánky Judit tájékoztatása szerint a négy fogvatartottal szemben már korábban is indult büntetőeljárás a javítóintézetben dolgozók és intézeti társaik sérelmére elkövetett személy elleni erőszakos bűncselekmények miatt.

Az egyik fiatalkorú vádlott tavaly júliusban trágár hangnemben szexuális ajánlatot tett az egyik nevelőnőnek, és megpróbálta a nő intim szervét is megfogni. Egy másik fiatalkorú vádlott egy héttel később ugyanezt a nevelőnőt hátulról többször visszarántotta a hajánál fogva. Még aznap a két fiú közösen erőszakkal lépett fel az őket elkülöníteni próbáló másik nevelővel szemben, majd az esti órákban a már korábban is megtámadott nevelőnőt próbálták bántalmazni.

A vádlottak közreműködése mellett a nap folyamán az intézetben folyamatos volt a rendbontás, a fogvatartottak többször megnyomták a tűzjelzőt, székeket törtek össze, randalíroztak. Az otthon vezetője elkülönítéseket rendelt el és szankciókat helyezett kilátásba, de a feszültség tovább fokozódott.

A rendbontás a vacsoráztatás után nyílt ellenszegüléssé fajult, a legidősebb, a javítóintézetben már felnőttkorúvá vált vádlott és az egyik fiatalkorú az étteremben szervezkedett. A felnőttkorú fiatal az étkező előtti folyosón kifújta a poroltó tartalmát, bekapcsolta a tűzjelzőt, fiatalkorú társa pedig feltörte a zárt édességes szekrényt, és kiszórta annak a tartalmát.

Csatlakozott hozzájuk két vádlott-társuk és – a rendészek és a nevelők többszöri felszólítása ellenére – folytatták az ellenszegülést. A kiérkező rendőrök különítették el a vádlottakat, akik a körlet ajtaját addig rugdalták, amíg az a tokjából kiszakadt, közben telefirkálták a falakat, és további berendezési tárgyakat rongáltak meg.

„A fiatal fogvatartottak a rongálással egymillió forintot meghaladó kárt okoztak. A Zala Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő intézeti neveltekkel szemben fogolyzendülés, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és rongálás bűntette miatt emelt vádat, indítványozva a kényszerintézkedés fenntartását, továbbá végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását”

– áll a tájékoztatóban.

Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: MTI/Cseke Csilla)