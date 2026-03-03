Felszólítom az Európai Bizottságot, hogy támogassa Magyarországot az ukrán energiafegyver hatástalanításában – levelet írt Orbán Viktor Ursula von der Leyennek

Levelet írt Orbán Viktor miniszterelnök Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a Barátság kőolajvezeték leállításának ügyében. A kormányfő felhívta a figyelmet a vezeték nyugat-ukrajnai szivattyúállomásáról készült, a héten közzétett műholdfelvételekre, ez alapján Orbán Viktor a levélben kifejtette: „sem technikai, sem üzemeltetési akadálya nincs annak, hogy a vezeték újra, azonnali hatállyal működésbe lépjen”.

„Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra érkező olajellátás ügyében írok Önnek, amelyet jelenleg Ukrajna akadályoz” – kezdte a bizottság elnökének írt levelét Orbán Viktor. Emlékeztetett, amint azt a nemrég közölt műholdfelvételek bizonyították, sem technikai, sem üzemeltetési akadálya nincs annak, hogy a vezeték újra, azonnali hatállyal működésbe lépjen.

„Ukrajna vonakodása a Barátság vezeték újraindítására pusztán politikai okokra vezethető vissza, amelynek célja, hogy beavatkozzanak a jelenleg is zajló magyar választási kampányba”

– szögezte le Orbán Viktor. A miniszterelnök felhívta a figyelmet az ukrán olajblokáddal kapcsolatban tartott Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák kormányfő közötti tárgyalásokra, amelyen a felek egy magyar-szlovák egy magyar és szlovák szakértőkből álló tényfeltáró misszió felállításáról egyeztettek, „amelynek feladata az ukrán gázvezeték állapotának felmérése lett volna”.

„Minden erőfeszítésünket elutasították”

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Annak ellenére, hogy Ukrajna megszegi az Európai Unió felé fennálló jogi kötelezettségeit, nincs okunk azt hinni, hogy a nemzetközi és uniós jog szerinti jogorvoslatok rövid távon kézzelfogható eredményeket hoznának energiaellátásunk helyreállításában – tette hozzá.

„Ezért felszólítom az Európai Bizottságot, hogy támogassa Magyarországot az ukrán energiafegyver hatástalanításában”

– hangoztatta Orbán Viktor, aki egyúttal két további elvárást is megfogalmazott a bizottsággal szemben:

fokozzák a politikai nyomást Ukrajnára annak érdekében, hogy ne ássa alá Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát.

szerezzenek érvényt az EU-Ukrajna Társulási Megállapodásban foglaltaknak.

„Nem fogadhatjuk el a külföldi beavatkozást demokratikus folyamatainkba, és minden ilyen kísérletet vissza fogunk verni” – hangsúlyozta.

„Ennek szellemében szeretném tájékoztatni Önt, hogy amíg Ukrajna nem tér vissza a normalitáshoz, nem áll módomban támogatni az Európai Unióban semmilyen, Ukrajnának kedvező döntést”

– zárta az Ursula von der Leyennek írt levelét Orbán Viktor.

Mint azt írtuk korábban, hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték ügyében tartott nemzetbiztonsági egyeztetés után bejelentette, hogy műholdfelvételek és operatív információk egyértelműen bizonyítják: a Barátság kőolajvezeték működőképes. A kormányfő egyben felszólította Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket.

Beszámoltunk továbbá a hirado.hu oldalán az ukrán elnök aznapi sajtótájékoztatóján elhangzottakról,

Zelenszkij tagadta a műholdfelvételeken látható állapotokat és azzal védekezett, hogy a föld alatti sérülések nem láthatók.

Az ukrán elnök ezenfelül köszönetnyilvánítási elvárást is megfogalmazott Orbán Viktorral és Robert Ficoval szemben: „Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának, vagy hogy nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit? Egyetlen szó sem hangzott el azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik”.

„Zelenszkij elnök cinikus választ adott a Barátság kőolajvezeték újraindításával kapcsolatos felszólításainkra”

– így reagált közösségi oldalán Orbán Viktor a Zelenszkij által elmondottakra.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nem csak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

