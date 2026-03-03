Egy legendás cirkuszi szélhámoshoz hasonlította Zelenszkijt az amerikai elnök

A minap Donald Trump amerikai elnök Phineas Taylor Barnumhoz (P.T. Barnum), egy 19. századi, csalásokról és egy átütően sikeres amerikai utazócirkuszról elhíresült amerikai üzletemberhez és politikushoz hasonlította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a közösségi oldalán, amikor hivatali elődjét, Joe Biden elnököt szembesítette azzal, hogy az Egyesült Államok „minden” pénzét és fegyverét Ukrajnának adta. A párhuzam érthető, Zelenszkij és P.T. Barnum egyaránt a szórakóztató-iparból érkeztek. De ki is volt ez a Phineas Taylor Barnum és miért hivatkozott rá az Egyesült Államok 47. elnöke?

A Connecticut állambeli Bethelben, 1810. július 5-én született Phineas Taylor Barnum neve a szélesebb nyilvánosság számára a 2017-es A legnagyobb showman (The Greatest Showman) című musical – filmdrámából lehet ismerős, amelyben P.T. Barnumot a Primetime Emmy-, Tony- és Golden Globe-díjas ausztrál film- és színházi színész, producer, televíziós személyiség, többek között az X-Men filmekből ismert Hugh Jackman alakította.

A filmet rendező Michael Gracey-nek nem véletlenül esett P.T. Barnum történetének feldolgozására a választása, ahogy a film megjelenése idején az Index cikkéből is kiderül:

P.T. Barnum volt az Egyesült Államok, de talán a világtörténelem egyik legnagyobb szélhámosa.

Utazócirkusza bejárta Amerikát és Nagy-Britanniát, bárhova ment, egyik kezét mindig a pénztárcájában tartotta, készen arra, hogy „üzletet kössön”. Szerény kezdetektől jutott el a világhírnévig, amelyben Harriet Martineau közgazdász elemzése szerint nagyban járult hozzá a fiatal Egyesült Államok politikai kultúrája és üzleti légköre. Barnum utazócirkusza bár egyike volt, de a leghírhedtebb lett azok közül az üzleti vállalkozási kísérletezések közül, amelyet Amerika önfényező kultúrája és ezzel együtt a beilleszkedés és becsvágy iránti vágyak tápláltak.

„Csodálatos néger asszonysággal” szórakoztatta az amerikai szabadkőműveseket

Mielőtt szemfényvesztéseivel kápráztatta volna el a világot, Barnum sokféle munkával próbálkozott, dolgozott enciklopédia-ügynökként, szerkesztője volt egy egy rabszolga-felszabadításért küzdő újságnak, élelmiszerboltot nyitott New Yorkban. Nemsokkal ezután, 1835-ben egy páratlan üzleti lehetőségre figyelt fel.

Megtudta, hogy az egyik barátja eladott egy Joice Heth nevű afroamerikai rabszolganőt, akiről dokumentumokra hivatkozva azt állították, hogy 161 éves és George Washington dajkája volt.

A rabszolgaság ekkor már tiltott volt New York államban, azonban Barnum egy jogi kiskaput kihasználva elérte, hogy Heth-et egy évre bérbe adja 1000 dollárért, 500 dollárt kölcsönözve az adásvétel lebonyolításához. Ezután az idős rabszolganővel végig turnézta az Egyesült Államokat, még a Philadelphiai Szabadkőműves Páholyba is bebocsájtást nyert, ahol a „csodálatos néger asszonyság” a „drága öreg George-ról szóló történetekkel” szórakoztatta a közönséget, különböző dalcsokrokat rögtönzött és könnyes szemmel, teljes meggyőzőerővel „emlékezett” vissza virginiai gyerekkorára.

„A külseje alapján ítélve a hölgyet akár 1000 évesnek is el lehetett volna adni”

– jegyezte meg egy alkalommal Barnum, aki teljesen el volt ragadtatva Joice Heth produkciójától, akit ezután több lelkendező reklámcikket írt az agg hölgyről, nemsokkal később már heti 750 dollárt keresett az előadásokon. Ezután jött az igazi sikert jelentő, 1841-es biznisz, amikor megvásárolta Scudder Amerikai Múzeumát. Az intézmény a kor különböző „csodagépeit” vonultatta fel a tárlatban: automaták, diorámák és emberi furcsaságok. Ezt később különböző „félemberekkel” és „sellőkkel” bővítette.

„Egyetlen módon lehet egymilliót keresni a támogatóim révén: rengeteg és épületes látványossággal kell szolgálni nekik, és nagyon olcsón”

– foglalta össze üzleti modelljének lényegét P.T. Barnum, aki gépeivel, félembereivel és sellőivel hamarosan világ körüli útra indult, az 1840-es években eljutott az Egyesült Királyságba is.

Volodimir Zelenszkij, mint az ukrán P.T. Barnum

P.T. Barnum 1891-es halála után egy 10 millió dollár értékű birtokot hagyott maga után, neve a szélhámosság és a „jenki nyomulás” szinonimájává vált. Donald Trump hasonlata Zelenszkijre talán ezért is tekinthető helytállónak, mivel szórakoztatóipari szereplőből lett egy megválasztása idején még 40 millió – most már csak alig 16 millió – lélekszámú Ukrajna elnöke.

Az amerikai elnök egy keddi Truth Social-bejegyzésben – ahogy erről írtunk a hirado.hu oldalán – Donald Trump arról írt, hogy Joe Biden minden idejét és pénzét arra fordította, hogy az Egyesült Államok fegyverkészleteit Zelenszkijnek adja.

„Szundi Joe (vagyis Sleepy Joe, Donald Trump rendszeresen ezzel a gúnynévvel hivatkozik Joe Biden korábbi elnökre – a szerk.) minden idejét és országunk minden pénzét arra fordította, hogy mindent Ukrajna P. T. Barnumának (Zelenszkijnek!) adjon – több százmilliárd dollár értékben – és miközben ilyen sok csúcskategóriás eszközt adott oda (Ingyen!), nem törődött azok pótlásával”

– jelentette ki Donald Trump.

Kiemelt kép: Hugh Jackman Primetime Emmy-, Tony- és Golden Globe-díjas ausztrál film- és színházi színész, producer, televíziós személyiség (k) P.T. Barnum szerepében a 2017-es A legnagyobb showman (The Greatest Showman) című musical-filmdrámában.