Dróntámadás érte az Egyesült Államok rijádi nagykövetségét

Iráni drónok támadták meg kedd hajnalban az amerikai nagykövetséget a szaúdi fővárosában. Füstöt és lángokat észlelt a rijádi épületkomplexumnál a Fox News tudósítója, aki úgy értesült: a misszió épülete nagyrészt üres volt. A támadásban senki sem sérült meg.

A szaúd-arábiai városokban tartózkodó amerikaiakat arra utasították, hogy maradjanak tartózkodási helyükön – értesült a Fox News amerikai hírtelevízió. A támadást a kuvaiti amerikai nagykövetség elleni támadás előzte meg , amely kedden bejelentette, hogy további értesítésig bezárja kapuit.



Az Egyesült Államok külügyminisztériuma óvintézkedésként elrendelte a nem vészhelyzetben dolgozó személyzet és családtagjaik evakuálását Kuvaitban, valamint Bahreinben, Irakban, Katarban, Jordániában és az Egyesült Arab Emírségekben – teszi hozzá az AP.

Kiemelt kép: Az Egyesült Államok rijádi nagykövetsége. (Forrás: X)