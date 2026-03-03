Dróntámadás érte az Egyesült Államok rijádi nagykövetségét

A szaúd-arábiai városokban tartózkodó amerikaiakat arra utasították, hogy maradjanak tartózkodási helyükön – értesült a Fox News amerikai hírtelevízió. A támadást a kuvaiti amerikai nagykövetség elleni támadás előzte meg , amely kedden bejelentette, hogy további értesítésig bezárja kapuit.
🇮🇷🇺🇸 ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সৌদি আরবে মার্কিন দূতাবাস জ্বলছে। #USEmbassy #SaudiArabia #ImamSoldiers pic.twitter.com/mhwrCf89JL
— সামিরা জাহান সারা 🍀 (@samirajahansara) March 3, 2026
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma óvintézkedésként elrendelte a nem vészhelyzetben dolgozó személyzet és családtagjaik evakuálását Kuvaitban, valamint Bahreinben, Irakban, Katarban, Jordániában és az Egyesült Arab Emírségekben – teszi hozzá az AP.
Kapcsolódó tartalom
A támadást a kuvaiti amerikai nagykövetség elleni támadás előzte meg , amely kedden bejelentette, hogy további értesítésig bezárja kapuit. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma óvintézkedésként elrendelte a nem vészhelyzetben dolgozó személyzet és családtagjaik evakuálását Kuvaitban, valamint Bahreinben, Irakban, Katarban, Jordániában és az Egyesült Arab Emírségekben.
Kiemelt kép: Az Egyesült Államok rijádi nagykövetsége. (Forrás: X)