Donald Trump: Az USA minden kereskedelmet felfüggeszt Spanyolországgal, amiért nem engedte bázisai használatát az Irán elleni csapásokhoz

Az Egyesült Államok fel fog függeszteni minden kereskedelmet Spanyolországgal, amiért nem engedte az amerikai erőknek, hagy használják a támaszpontjai az Irán elleni csapásokhoz – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban kedden.

„Spanyolország valóban azt mondta, hogy nem használhatjuk a támaszpontjaikat” – mondta az amerikai elnök Friedrich Merz német kancellárt fogadva a Fehér Házban. Szerinte senki sem írhatja elő az Egyesült Államoknak, hogy mit tehet és mit nem, ha úgy akarnák, akár engedély nélkül is használhatnák a bázisokat. „Nem voltak barátságosak” – húzta alá Trump hozzátéve, hogy utasította pénzügyminiszterét, Scott Bessentet, hogy „szakítson meg minden ügyletet” Spanyolországgal. „Fel fogunk függeszteni minden kereskedelmet Spanyolországgal. Nem akarjuk, hogy bármi közünk legyen Spanyolországhoz” – fogalmazott. Kapcsolódó tartalom Amerikai vadászgépek távoztak Spanyolországból, miután Madrid megtiltotta, hogy bázisait az Irán elleni támadásra használják A spanyol külügyminiszter szerint a bázisok csak a kétoldalú megállapodás és az ENSZ Alapokmánya keretein belül vehetők igénybe. Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Házban (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)