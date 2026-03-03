Műsorújság
Donald Trump: Az USA minden kereskedelmet felfüggeszt Spanyolországgal, amiért nem engedte bázisai használatát az Irán elleni csapásokhoz

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.03.03. 19:54

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az Egyesült Államok fel fog függeszteni minden kereskedelmet Spanyolországgal, amiért nem engedte az amerikai erőknek, hagy használják a támaszpontjai az Irán elleni csapásokhoz – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban kedden.

„Spanyolország valóban azt mondta, hogy nem használhatjuk a támaszpontjaikat” – mondta az amerikai elnök Friedrich Merz német kancellárt fogadva a Fehér Házban. Szerinte senki sem írhatja elő az Egyesült Államoknak, hogy mit tehet és mit nem, ha úgy akarnák, akár engedély nélkül is használhatnák a bázisokat. „Nem voltak barátságosak” – húzta alá Trump hozzátéve, hogy utasította pénzügyminiszterét, Scott Bessentet, hogy „szakítson meg minden ügyletet” Spanyolországgal.

„Fel fogunk függeszteni minden kereskedelmet Spanyolországgal. Nem akarjuk, hogy bármi közünk legyen Spanyolországhoz”

– fogalmazott.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Házban (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)

