Donald Trump: Az USA minden kereskedelmet felfüggeszt Spanyolországgal, amiért nem engedte bázisai használatát az Irán elleni csapásokhoz

„Spanyolország valóban azt mondta, hogy nem használhatjuk a támaszpontjaikat” – mondta az amerikai elnök Friedrich Merz német kancellárt fogadva a Fehér Házban. Szerinte senki sem írhatja elő az Egyesült Államoknak, hogy mit tehet és mit nem, ha úgy akarnák, akár engedély nélkül is használhatnák a bázisokat. „Nem voltak barátságosak” – húzta alá Trump hozzátéve, hogy utasította pénzügyminiszterét, Scott Bessentet, hogy „szakítson meg minden ügyletet” Spanyolországgal.
„Fel fogunk függeszteni minden kereskedelmet Spanyolországgal. Nem akarjuk, hogy bármi közünk legyen Spanyolországhoz”
– fogalmazott.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Házban (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)