Donald Trump a stratégiai nehézbombázókat is ráküldte az iráni iszlamistákra

Egy amerikai tisztségviselő, valamint a nyílt forrásokból származó repülési adatokat figyelő elemzők szerint az Egyesült Államok B-1-es stratégiai nehézbombázókat is bevetett az Irán ellen csapásokban. A bevetésről később az illetékes amerikai parancsnokság is beszámolt.

Barak Ravid, az Axios amerikai híroldal riportere még hétfőn közölte, hogy egy amerikai tisztviselő megerősítette a nehézbombázók bevetését.

„Az amerikai légierő B-1-es stratégiai bombázói éjszakai csapásokat hajtottak végre iráni föld feletti ballisztikus rakéták, illetve parancsnoki és irányító központok ellen ”

– írta a riporter a közösségi oldalán.

Mindeközben hasonló információkat közöltek a Military Air Tracking Alliance nevű blog, amely egy körülbelül 30 főből álló, nyílt forrásokból származó katonai repülési információkat elemző csapat. Az oldal alapítója szerint

három B-1-es bombázó leszállás nélkül repült közvetlenül az Egyesült Államokból Iránba, hogy végrehajtsa a csapásokat.

„Ez a második bombázási misszió, amelyet eddig nyomon követtünk” – írta a küldetésről, amelyet egy grafikával is illusztrált.

„OPERATION EPIC FURY” BOMBER MISSION #2

I can confirm that 3x B-1B „Lancer" bombers from Ellsworth AFB have conducted strikes against Iran regime targets overnight after a non-stop flight from the United States. This is the second bombing mission we…

A parancsnokság is megerősítette a hírt később

Utóbb az amerikai Központi Parancsokság (CENTCOM) is megerősítette egy videó kíséretében, hogy bevetették a gépeket.

Last night, U.S. B-1 bombers, struck deep inside Iran to degrade Iranian ballistic missile capabilities. As the President stated, „we’re going to destroy their missiles and raze their missile industry to the ground.” pic.twitter.com/tIkIo5ugWv — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

„Tegnap este amerikai B-1-es bombázók mélyen Irán belsejében csaptak le, hogy meggyengítsék Irán ballisztikus rakétaképességeit. Ahogy az elnök kijelentette: »Megsemmisítjük a rakétáikat és a földdel teszünk egyenlővé a rakétagyártó iparukat«”

– írták a felvétel mellé.

