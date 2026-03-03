Műsorújság
Donald Trump a stratégiai nehézbombázókat is ráküldte az iráni iszlamistákra

Szerző: hirado.hu
2026.03.03. 17:00

Egy amerikai tisztségviselő, valamint a nyílt forrásokból származó repülési adatokat figyelő elemzők szerint az Egyesült Államok B-1-es stratégiai nehézbombázókat is bevetett az Irán ellen csapásokban. A bevetésről később az illetékes amerikai parancsnokság is beszámolt.

Barak Ravid, az Axios amerikai híroldal riportere még hétfőn közölte, hogy egy amerikai tisztviselő megerősítette a nehézbombázók bevetését.

„Az amerikai légierő B-1-es stratégiai bombázói éjszakai csapásokat hajtottak végre iráni föld feletti ballisztikus rakéták, illetve parancsnoki és irányító központok ellen ”

írta a riporter a közösségi oldalán.

Mindeközben hasonló információkat közöltek a Military Air Tracking Alliance nevű blog, amely egy körülbelül 30 főből álló, nyílt forrásokból származó katonai repülési információkat elemző csapat. Az oldal alapítója szerint

három B-1-es bombázó leszállás nélkül repült közvetlenül az Egyesült Államokból Iránba, hogy végrehajtsa a csapásokat.

Ez a második bombázási misszió, amelyet eddig nyomon követtünk” – írta a küldetésről, amelyet egy grafikával is illusztrált.

A parancsnokság is megerősítette a hírt később

Utóbb az amerikai Központi Parancsokság (CENTCOM) is megerősítette egy videó kíséretében, hogy bevetették a gépeket.

„Tegnap este amerikai B-1-es bombázók mélyen Irán belsejében csaptak le, hogy meggyengítsék Irán ballisztikus rakétaképességeit. Ahogy az elnök kijelentette: »Megsemmisítjük a rakétáikat és a földdel teszünk egyenlővé a rakétagyártó iparukat«”

– írták a felvétel mellé.

A kiemelt kép illusztráció: Amerikai B-1B Lancer bombázó a norvégiai Orland légibázison – Forrás: X.com.

