Daily Mail: Kiürülnek a brit benzinkutak, pánikvásárlásba kezdtek az angolok

Az Egyesült Királyságban egyes benzinkutak kifogytak az üzemanyagból, miután a britek tömegesen kezdtek tankolni, hogy feltöltsék készleteiket az olajárak esetleges „rekordszintű” emelkedése előtt. Mindez a közel-keleti konfliktus következménye, amely jelentősen befolyásolta a nyugati üzemanyagszállítást, miután több vállalat felfüggesztette a hajózást a Hormuzi-szoroson keresztül az iráni rezsim támadásai miatt.

A globális irányadó Brent nyersolaj ára mintegy 13 százalékkal nőtt, elérve a legmagasabb szintet 2024 júliusa óta. Az AA autóklub hétfőn ennek ellenére arra figyelmeztette a járművezetőket, hogy ne kezdjenek pánikszerű felvásárlásba a benzin és a dízel esetleges drágulása előtt – úgy tűnik azonban, hogy sokan figyelmen kívül hagyták ezt a tanácsot.

A Daily Mail beszámolója szerint a dél-londoni Beckenhamben található Valero benzinkút hétfő estére teljesen kifogyott a benzinből, miután több tucat helyi lakos sietett feltölteni tankját. Egy ott dolgozó elmondta, hogy néhányan még benzines kannákkal is érkeztek, hogy hosszabb távra is biztosítsák készleteiket. Azonban az ország más részein készült felvételeken is hosszú sorok láthatók: a londoni Costco, valamint egy liverpooli kútnál a sorok túlnyúltak az állomások területén, és a közeli utakra is kiterjedtek, de Manchesterben szintén több tucat jármű várakozott egyszerre üzemanyagra.

Az Egyesült Államok és Izrael, illetve az iráni rezsim közötti konfliktus okozta támadások kockázata miatt számos hajózási vállalat megtagadta az áthaladást a mintegy 100 mérföld hosszú, legszűkebb pontján mindössze 24 mérföld széles Hormuzi-szoroson. Az Egyesült Államok közölte, hogy nem tudja garantálni a hajók biztonságát, és szakértők szerint a fennakadások napokig is eltarthatnak, ami komoly gazdasági következményekkel járhat. A világ olajszállításának ugyanis mintegy 20 százaléka – napi körülbelül 20 millió hordó –, valamint a cseppfolyósított földgáz (LNG) 25 százaléka halad át ezen az útvonalon, amelyet Irán élő lőgyakorlatok idején korábban rövid időre le is zárt.

Ali Vaez, az Iran Project igazgatója ennek veszélyeire hívta fel a figyelmet: „A Hormuzi-szoros lezárása egyik napról a másikra megzavarná a globálisan kereskedett olaj mintegy ötödét – és az árak nem csupán megugranának, hanem a félelem hatására drámai mértékben kilőnének.

A sokk messze túlmutatna az energiapia­cokon: szigorodnának a pénzügyi feltételek, nőne az infláció, és a törékeny gazdaságok hetek alatt a recesszió szélére sodródhatnának.”

Az európai gázárak a konfliktus szombati kirobbanása óta mintegy 40 százalékkal emelkedtek, miközben a tőzsdék világszerte estek. Elemzők attól tartanak, hogy az energiapiaci zavarok újabb inflációs hullámot indíthatnak el. Neil Wilson, a Saxo Markets szakértője szerint

„még messze vagyunk a 2022-es árszintektől, de ha a Hormuzon keresztül az Európába irányuló LNG-szállítás hosszabb időre leáll, az káoszt okozhat. Sokkal inkább aggódom az európai földgázárak, mint az olajárak miatt.”

Eközben a cikk szerint a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét, az OPEC-et azzal vádolják, hogy hasznot húz a közel-keleti válságból, mivel az árak az év eleje óta már 20 százalékkal emelkedtek, a piacok ugyanis előre számoltak az Irán elleni támadással.

Kiemelt kép: Használaton kívüli benzin- és dízeltöltő-pisztoly egy berkshire-i benzinkútnál az Egyesült Királyságban a 2021. szeptemberi és októberi brit üzemanyag-válság idején (Fotó: Shutterstock)