Berobbant a földgáz ára: van, ahol 93 százalékos az áremelkedés Európában, a rezsiszámlák is kilőhetnek

Jelentős mértékben nőtt a földgáz ára a Közel-Keleten kirobbant konfliktus miatt az utóbbi napokban: van, ahol 93 százalékos már az áremelkedés, de az európai gázárat meghatározó holland tőzsdén is 34 százalékkal drágult a gáz. A kőolajnál is hasonló tendencia figyelhető meg, noha kisebb mértékben.

A minap már írtunk a hirado.hu-n arról, hogy a földgázárak 25 százalékkal ugrottak meg hétfőn az európai árak szempontjából irányadó holland TTF gáztőzsdén, miután a Közel-Keleten kiéleződő konfliktus és a Hormuzi-szoros forgalmának akadozása globális ellátási zavaroktól való félelmet váltott ki.

A hétfői 25 százalékos drágulás

2023 augusztusa óta a legnagyobb napi szintű áremelkedés volt.

Ráadásul elemzők szerint egy tartós fennakadás akár meg is duplázhatja az árakat, ami az alacsony készletszint és a növekvő LNG-függőség miatt különösen érzékenyen érintené Európát.

Azóta már 34 százalékon áll a TTF

A Bloomberg beszámolója szerint időközben 34 százalékra nőtt az áremelkedés az európai gáztőzsdén.

Mint írták a világ legnagyobb LNG-exportlétesítményéből (amely Katarban található) érkező szállítások leállása, illetve ennek a lépésnek a globális energiaellátásra gyakorolt hatásával kapcsolatos bizonytalanság emelte tovább az árakat.

A bizonytalanságok miatt több vevő is az LNG-szállítmányok korai leszállítását kérte az eladóktól, hogy megpróbálják kielégíteni a jelenlegi keresletet – abban a reményben, hogy a helyzet hamarosan enyhül.

Van, ahol viszont már 93 százalékos az áremelkedés Európában – és hamarosan a rezsiszámlán is megérezhetik ezt.

A brit gáztőzsdén a TTF-nél is meredek drágulás látható:

ott összesen már 93 százalékos az áremelkedés az előző hét végéhez képest, amivel hároméves csúcsra került a jegyzés.

A Sky News megjegyezte: „Ez azért fontos, mert az áramárak továbbra is a nagykereskedelmi gázárakhoz vannak kötve. Az energiaár-plafon, amely korlátozza az energiaegységek maximális árát, nagy részben ezeknek a nagykereskedelmi áraknak köszönhetően emelkedik vagy csökken.”

„Ha ez az ár megmarad, az hatással lehet a háztartások számláira is”

– tették hozzá.

Az olaj ára is emelkedik

Az olajárak is emelkedtek kedden, folytatva a hétfőn megkezdett jelentős áremelkedést – írta a török Anadolu hírügynökség. Az olajnál szintén a közel-keleti feszültségek eszkalálódása és a Hormuzi-szoroson átmenő hajózással szembeni fenyegetések okozták az emelkedést.

Kedden a nemzetközi olajárakat meghatározó Brent nyersolaj hordónkénti ára magyar idő szerint délelőtt 11 órakor 80 dollár körül állt dolláron állt, ami nagyjából 2,4 százalékos emelkedést jelent az előző napi 78,15 dolláros záróárhoz képest. Mindeközben az amerikai olajárakat meghatározó West Texas Intermediate (WTI) ugyanebben az időben 75 dollár körül állt, így nagyjából 6 százalékkal volt drágább a hétfői záróárhoz képest.

A legutóbbi emelkedések azt követően történtek, hogy az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette, hogy a Hormuzi-szorost lezárták, és arra figyelmeztette a hajókapitányokat, hogy aki mégis megpróbál átkelni, azt megtámadhatják.

Az elemzők szerint az olajárak valószínűleg továbbra is nagyon érzékenyek lesznek a geopolitikai fejleményekre a közeljövőben, és a volatilitás várhatóan továbbra is fennmarad, mivel a piacok érzékelik a felmerült kockázatokat – írta az Anadolu hírügynökség.

Kiemelt kép: az amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító Isabella tartályhajó a lengyelországi Swinoujscie LNG-terminál kikötőjébe érkezik 2022. április 28-án (Fotó: MTI/EPA-PAP/Marcin Bielecki)