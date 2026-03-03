Benjámin Netanjahu: Az iráni rezsim elleni nem egy végtelen háború, hanem a béke kapuja

Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni katonai akciói nem fognak végtelen háborúba torkollni, és hosszabb távon elősegíthetik a térség békéjét – mondta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn a Fox News amerikai hírtévében.

„Nem lesz végtelen háború” – szögezte le az izraeli miniszterelnök Sean Hannitynek adott exkluzív interjújában. Elmondása szerint az iráni „terrorrezsim most a legsebezhetőbb helyzetben van, mióta 47 évvel ezelőtt elvette Irán irányítását a bátor iráni néptől, ezért az Irán elleni művelet gyors és döntő kimenetelű lesz”. „Megteremtjük a lehetőséget arra, hogy az iráni nép átvehesse az irányítást saját sorsa felett, és saját, demokratikusan választott kormányt alakítson, amely teljesen megváltoztatja az országot” – fogalmazott.

Netanjahu hangsúlyozta, hogy

az iráni rezsim megdöntése „számos békeszerződés megkötését” tenné lehetővé a régió más muszlim államaival, ami „megváltoztatná a világot”, és egy olyan békés korszak köszöntene be, amelyről még álmodni sem mert senki.

Külön kiemelte Szaúd-Arábiát, amely „sokat nyerhet” az iráni rezsim bukásából, ami közelebb hozhatja az országot Izraelhez.

Az izraeli miniszterelnök felidézte, hogy Donald Trump elnökkel közösen már jelentős eredményeket értek el a béke előmozdítása érdekében: együtt közvetítettek, és elősegítették az Ábrahám-megállapodásokat, amelyek négy arab állammal kötött békeszerződéseket foglaltak magukban. „Most, hogy közösen lépünk fel Irán ellen, lehetőségünk nyílik további békeszerződések előterjesztésére. Ez nem egy végtelen háború, hanem a béke kapuja, pontosan az ellenkezője annak, amit sokan állítanak” – mutatott rá.

Netanjahu azt állította, hogy Izrael nem „rángatta bele” az Egyesült Államokat egy Irán elleni háborúba.

„Donald Trump a világ legerősebb vezetője, azt teszi, amit helyesnek tart Amerika és a jövő generációi számára. Irán elkötelezett az Egyesült Államok elpusztításában, és ezt Trump elnök is jól tudja”

– fogalmazott.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a megbeszélésüket követő sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én (Fotó: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo)

Az Epic Fury nevű közös amerikai-izraeli hadműveletről elmondta: azért kellett most cselekednünk, mert ők (irániak) is így tettek. „Miután megsemmisítettük a nukleáris létesítményeiket és ballisztikusrakéta-programjukat, azt hihetnénk, hogy tanultak a leckéből, de ez nem így történt, mert javíthatatlanok. Teljesen fanatikusok az Egyesült Államok elpusztításában. Új létesítményeket és földalatti bunkereket építettek, amelyek néhány hónapon belül ellenállóvá tették volna rakéta- és atomprogramjukat külső támadásokkal szemben” – mutatott rá.

„Ha most nem léptünk volna, utólag már nem tehettünk volna semmit. Akkor célba vehették volna Amerikát, zsarolhattak volna, fenyegethettek volna minket és mindenkit a térségben”

– fogalmazott.

Kiemelt kép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök beszédet mond az izraeli parlament, a kneszet ülésén Jeruzsálemben 2025. november 10-én (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)