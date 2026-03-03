Műsorújság
Az izraeli hadsereg szerint megölték a Hezbollah terrorszervezet hírszerzési vezetőjét

2026.03.03. 14:17

Az izraeli hadsereg (IDF) bejelentette, hogy egy vasárnapi éjjeli támadásban megölték a Hezbollah hírszerzési vezetőjét, Husszein Makledet.

Az IDF bejelentette, hogy a Hezbollah hírszerzési vezetője meghalt egy izraeli légitámadásban Bejrútban  – írta a The Times of Israel. Hozzátették:

az izraeli hadsereg úgy fogalmazott, hogy Husszein Makled „ a Hezbollah hírszerzési központjának vezetője volt”.

Az IDF korábban egy tablót is közzétett az oldalán a likvidált iráni, valamint Hamász- és Hezbollah-vezetőkről.

A támadások legmagasabb rangú áldozata Ali Hámenei ajatollah, az iráni iszlamista rezsim legfelsőbb vezetője volt.

Kiemelt kép: X.com/IDF.

