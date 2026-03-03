Az izraeli hadsereg szerint megölték a Hezbollah terrorszervezet hírszerzési vezetőjét

Az IDF bejelentette, hogy a Hezbollah hírszerzési vezetője meghalt egy izraeli légitámadásban Bejrútban – írta a The Times of Israel. Hozzátették:
az izraeli hadsereg úgy fogalmazott, hogy Husszein Makled „ a Hezbollah hírszerzési központjának vezetője volt”.
Kapcsolódó tartalom
Az IDF korábban egy tablót is közzétett az oldalán a likvidált iráni, valamint Hamász- és Hezbollah-vezetőkről.
Kapcsolódó tartalom
A támadások legmagasabb rangú áldozata Ali Hámenei ajatollah, az iráni iszlamista rezsim legfelsőbb vezetője volt.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: X.com/IDF.