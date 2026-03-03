Az iráni rezsim az Öböl-menti országok infrastruktúráját támadta

Az iráni iszlamista rezsim kedden is folytatta rakéta- és dróntámadásait az Öböl-menti országok infrastruktúrája ellen, célpontjai között energialétesítmények, kikötők és repülőterek szerepeltek. A térség országai fokozott légvédelmi intézkedéseket vezettek be, miközben a légterek lezárása és a tranzitban rekedt több ezer utazó elhelyezése újabb kihívásokat teremtett.

A katari külügyminisztérium szóvivője kedden kijelentette, hogy jelenleg nincs folyamatban lévő kommunikáció Iránnal, és hangsúlyozta: az iráni rezsim tévhitben él, ha azt gondolja, hogy a Perzsa-öböl menti országok elleni nyomásgyakorlás a tárgyalások újrakezdéséhez vezethet.

Elmondta továbbá, hogy

a terrorálam katari célpontjai nem csupán katonai létesítményekre korlátozódnak, hanem az ország egész területére kiterjednek.

A tárca arról is beszámolt, hogy a Hamad Nemzetközi Repülőtér elleni iráni támadások sikertelenek voltak. Az ország légterét továbbra is lezárva tartják, és az átszállás közben a repülőtéren rekedt mintegy 8 ezer embert ideiglenesen elszállásolták. A jövőbeli iráni támadásokkal kapcsolatban kijelentették: a katari légvédelmi felszerelések és készletek elegendőek a további iráni támadások ellen – tették hozzá.

Szaúd-Arábia elítélte az amerikai nagykövetséget kedd reggel ért iráni támadást Rijádban. A védelmi minisztérium közlése szerint hajnalban 8 drónt sikerült lelőni Rijád közelében.

A királyság megerősítette az önvédelemhez való jogát, beleértve a támadásokra adott válaszcsapások lehetőségét is.

A királyság Teheránt árulónak nevezte, és a támadásokat a nemzetközi jog megsértésének tekinti.

Omán Dukm város kereskedelmi kikötőjét kedden több dróntámadás is érte, ezek közül kettőt az ország légvédelme megsemmisített, a harmadik a Szalalah kikötő közelében zuhant le. A támadásban üzemanyagtartályok megrongálódtak, de személyi sérülés nem történt. Az Egyesült Államok ománi nagykövetsége feloldotta az állampolgárai számára korábban kiadott, otthonmaradásra felszólító utasítását Dukm kivételével az ország összes területén.

Az Emírségekben egy lezuhant drón törmeléke miatt tűz keletkezett a Fudzsaira Olajipari Zónában, amelyet azonnal sikerült megfékezni.

Személyi sérülés nem történt, és a hatóságok szerint a kár lokalizált. Abu-Dzabiban egy üzemanyagtartály-terminált ért dróntámadás, ez a terminál működését azonban nem befolyásolja.

Az Egyesült Arab Emírségek elegendő stratégiai tartalékokkal rendelkezik az alapvető árukból ahhoz, hogy négy-hat hónapig fedezze a szükségleteket

– jelentette ki kedden a gazdasági miniszter.

Hozzátette, hogy az ország képes gyorsan alternatív piacokat találni és reagálni a különböző válságokra. Az ország nemzetközi együttműködésért felelős minisztere a feszültségek enyhítésére szólított fel, de hozzátette: az emírségek fenntartja az önvédelemhez való jogát.

Kuvaitban az amerikai nagykövetség ideiglenes bezárásáról döntöttek a regionális feszültség miatt.

Minden konzuli szolgáltatást felfüggesztettek, és az amerikai állampolgárokat azonnali távozásra szólították fel a Közel-Keletről.

Bahreinben a légvédelmi rendszereket készültségbe helyezték, miután az Iránból érkező rakétákat és drónokat sikeresen semlegesítették.

Az ország hatóságai hangsúlyozták, hogy a biztonság megőrzése elsődleges, és további incidensek elkerülése érdekében a válságkezelés folyamatos.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)