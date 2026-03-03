A Wizz Air sűríti egyiptomi járatait a közel-keleti légtérzárral érintett utasok segítése érdekében

A közel-keleti légtérzárral érintett utasok segítése érdekében sűríti egyiptomi járatait a Wizz Air, amely péntektől heti 3 helyett 10 járatot indít Budapest és Sarm-es-Sejk között – közölte a légitársaság kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe vagy a térségből utaztak volna. A járatok több lehetőséget kínálnak az Izraelbe és Izraelből induló közvetlen járatok felfüggesztése által érintett utasoknak, valamint az Izrael és Európa közötti összeköttetésre.

A Wizz Air a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódását követően bevezetett regionális légtérkorlátozásokra reagálva módosítja most menetrendjét, mivel óvintézkedésként legalább március 7-ig felfüggesztette az Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba, Szaúd-Arábiába, valamint Ammánba induló és onnan érkező járatokat.

Kiemelték, a légitársaság szorosan együttműködik a légiközlekedési hatóságokkal és repülőtéri partnereivel a biztonságos üzemeltetési feltételek garantálása érdekében. A légitársaság továbbra is azon dolgozik, hogy amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi, újraindítsa a járatait.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)