A KSH közölte, hogyan alakult a magyar GDP 2025 negyedik negyedévében

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,8, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint pedig 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – közölte kedden második becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal.

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal emelkedett. A második becslésben a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott volumenindex egyaránt 0,1 százalékponttal nagyobb növekedést jelez az első becslésben közölt negyedik negyedévi adathoz viszonyítva. 2025-ben a GDP a nyers adatok esetében 0,4 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,3 százalékkal felülmúlta az előző évit.

A negyedik negyedévben a termelési oldalon az építőipar hozzáadott értéke 5,1 százalékkal nőtt. Az ipar teljesítménye 1,8, azon belül a feldolgozóiparé 0,8 százalékkal csökkent. A mezőgazdaság hozzáadott értéke 1,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke 1 százalékkal emelkedett. A legnagyobb növekedés (5,9 százalék) a pénzügyi, biztosítási tevékenységben következett be. A művészet, szabadidő, egyéb szolgáltatások 4,6, az oktatás 2,2 százalékkal bővült.

A kereskedelem, valamint a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás teljesítménye egyaránt 2,1 százalékkal emelkedett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység hozzáadott értéke 1,8, a humánegészségügyi és szociális ellátásé 1,1, a szállítás, raktározásé 1, az információ, kommunikációé 0,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A közigazgatás teljesítménye stagnált. Az ingatlanügyletek hozzáadott értéke 2,4 százalékkal csökkent

A bruttó hazai termék 2025. IV. negyedévi 0,8 százalékos növekedéséhez legjobban a szolgáltatások teljesítménye járult hozzá 0,5 százalékponttal. Az építőipar teljesítménye 0,3 százalékponttal segítette , míg az iparé 0,3 százalékponttal mérsékelte a növekedést, a mezőgazdaságnak nem volt érdemi hatása a bruttó hazai termék alakulására.

A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 3 százalékkal nőtt. Összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 2,7 százalékkal emelkedett. A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 3,3 százalékkal, a közösségi fogyasztásé 8,4 százalékkal emelkedett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni juttatások volumene 10,3 százalékkal nőtt.

A felsorolt folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 3,9 százalékkal emelkedett.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás a negyedik negyedévben 1 százalékkal csökkent. Az építési beruházások volumene mérséklődött, míg a gép- és berendezésberuházásoké emelkedett. A bruttó felhalmozás 3,8 százalékkal nagyobb lett az előző év azonos időszakához mérten

A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a negyedik negyedévben 3,8 százalékkal bővült. A külkereskedelmben folyó áron 551 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az export volumene 0,5 százalékkal, az importé 5,2 százalékkal nőtt. A külkereskedelem 80 százalékát kitevő áruforgalomban a kivitel 0,9 százalékkal csökkent, míg a behozatal 6,3 százalékkal emelkedett. A szolgáltatások exportja 5 százalékkal emelkedett, míg importja nem változott az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó hazai termék negyedik negyedévi, 0,8 százalékos bővüléséhez a végső fogyasztás 2,8, a bruttó felhalmozás 1,1 százalékponttal járult hozzá, míg a külkereskedelmi forgalom egyenlege 3,1 százalékponttal rontotta a gazdasági teljesítményt.

Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal emelkedett 2025 negyedik negyedévében.

A termelési oldalon a mezőgazdaság teljesítménye 2,5, az építőiparé 1,3, a szolgáltatásoké 0,1 százalékkal nőtt. Az ipar teljesítménye 1,2 százalékkal csökkent. A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadásának volumene 1, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatásoké 0,7, a közösségi fogyasztásé 1,7 százalékkal emelkedett. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,2 százalékkal visszaesett. A külkereskedelemben mind az import, mind az export volumene egyaránt 0,2 százalékkal alacsonyabb lett az előző negyedévhez képest.

A 2025. teljes évre vonatkozó első becslés szerint a GDP értéke folyó áron 86 893 milliárd forint volt, volumene a nyers adatok szerint 0,4 százalékkal nőtt. A naptárhatással kiigazított adatok alapján a gazdaság teljesítménye az előző évhez képest 0,3 százalékkal nőtt.

A termelési oldalon az építőipar hozzáadott értéke 3, a szolgáltatásoké 1,2 százalékkal nőtt, miközben az iparé 2,4, a mezőgazdaságé 4,3 százalékkal csökkent az előző évihez viszonyítva. A GDP volumenét a szolgáltatások teljesítménye 0,7, az építőiparé 0,2 százalékponttal növelte, míg a mezőgazdaságé 0,1, az iparé 0,4 százalékponttal mérsékelte.

A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása tavaly 2,7 százalékkal, a közösségi fogyasztás 2,2 százalékkal bővült, ezek együttes eredményeként a végső fogyasztás volumene 2,6 százalékkal nőtt. A bruttó felhalmozás 0,1 százalékkal gyarapodott, ezen belül a bruttó állóeszköz-felhalmozás 2,2 százalékkal csökkent. Az import volumene 2,1 százalékkal bővült, az exporté nem változott.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás 1,9, százalékponttal járult hozzá a bruttó hazai termék 0,4 százalékos emelkedéséhez, míg a külkereskedelmi forgalom egyenlege 1,5 százalékponttal lassította a gazdaság teljesítményét. A bruttó felhalmozás nem befolyásolta érdemben a GDP alakulását

