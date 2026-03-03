A Fidesz leszavazta a DK határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről szóló javaslatát

A Fidesz leszavazta a DK javaslatát, de a Mi hazánk sem támogatta az indítványt.

Az Igazságügyi Bizottság ülése után doorstep sajtótájékoztatót tartott Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője. A bizottság a DK javaslatát tárgyalta, amely megszüntetné a határon túliak szavazati jogát.

Rónai elmondta: idén több mint kétszer annyian regisztráltak országgyűlési választásra határon túlról, mint korábban bármikor, így közel félmillió határon túli vehet részt a magyarországi választásokon.

A DK képviselője hangsúlyozta: ne dönthessenek Magyarország sorsáról olyanok, akik soha nem éltek az országban, nem adóztak itt, és nem viselik döntéseik következményeit. Mint mondta, Arató Gergely képviselőtársával együtt a bizottság előtt is kifejtették, hogy csak azok szavazhassanak, akik Magyarországon élnek és itt fizetnek adót.

A Fidesz leszavazta a DK javaslatát, de a Mi hazánk sem támogatta az indítványt, ők szintén a határon túliak szavazati jogának fenntartása mellett érveltek.

Rónai Sándor leszögezte: a Demokratikus Koalíció a továbbiakban is napirenden tartja a kérdést, és a kormányváltás után ismét kezdeményezni fogja a szabályozás megváltoztatását.

