Zajlik a nemzetbiztonsági egyeztetés a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban, Orbán Viktor hamarosan beszámol a részletekről

Facebook-bejegyzést tett közzé Orbán Viktor hétfő reggel, amelyben a Barátság kőolajvezeték állapotáról szóló fejlemények bejelentését vetítette előre. Korábban Orbán Viktor miniszterelnök terepszemlét tartott Hernádi Zsolttal, Mol elnök-vezérigazgatóval a vállalat százhalombattai olajfinomítójában.

A miniszterelnök azt írta: „nemzetbiztonsági egyeztetés a Barátság kőolajvezeték állapotáról. Hamarosan beszámolok a fejleményekről!”

Korábban Orbán Viktor miniszterelnök – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – terepszemlét tartott Hernádi Zsolttal, Mol elnök-vezérigazgatóval a vállalat százhalombattai olajfinomítójában. Hernádi Zsolt arra hívta fel a figyelmet:

a globális kőolajtermelés 1 százalékos visszaesése is akár 10 százalékos áremelkedést idézhet elő.

Hozzátette, hogy a Barátság vezetéken érkező kőolajszállítás eredetileg jóval nagyobb kapacitásra lett tervezve, azonban jelenleg nem érkezik rajta olaj. Közölte: a háború kezdete óta összesen 22 alkalommal állt le a vezeték, ezek közül 15 esetben háborús okokra vezették vissza a kiesést. Hangsúlyozta: határozott a gyanújuk, hogy a jelenlegi leállásnak nincs műszaki oka.

A miniszterelnök a terepszemléről szóló videó leírásában megerősítette: nem hagyják a benzinárak drasztikus emelkedését.

„Nem hagyjuk, hogy 1000 forintra nőjön a benzin ára. Megállítjuk Zelenszkij olajblokádját!”

– írta közösségi oldalán közzétett videójához Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök a százhalombattai kőolaj-finomítóban 2026. február 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)