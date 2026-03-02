Ukrán olajblokád: „Még napokig vettük át ukrán kérésre az olajat a tűz kitörése után is” – mondta a Barátság vezetékről a MOL elnöke

„Ők valóban el akarták indítani a vezetéket. Tehát amikor nekünk azt mondják, hogy két-három nap, akkor meg is indokolják, hogy ezalatt a két-három nap alatt mi fog történni. És amikor utána azt mondtuk, hogy, de miért nem indul, azt mondták, mert nincsen még döntés arról, hogy indítsuk” – mondta Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV Egyenes beszéd hétfői adásában. A beszélgetésben elhangzott, hogy Orbán Viktor műholdfelvételeket tett közzé a Barátság kőolajvezeték állapotáról.

Hernádi ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Önmagában a vezetékben károsodás nem történt.”

A Mol vezetője arról is beszélt, hogy előzetesen azt az információt kapták az ukrán féltől: az orosz támadás után eloltják a vezeték melletti állomáson keletkezett tüzet, és néhány napon belül újraindulhat a szállítás. Ugyanakkor nincs olyan hivatalos dokumentum, amely rögzítené, hogy a halasztás oka a döntés hiánya.

Hernádi szerint jelenleg kiszámíthatatlan, hogyan alakul a helyzet, és egy elhúzódó leállás esetén kisebb ellátási fennakadások sem zárhatók ki.

A vezérigazgató jelezte: ha tartósan kiesik a Barátság vezeték, csökkenhet a dízelkihozatal, ami importkényszert és áremelkedést hozhat. Kérdéses, hogy elegendő dízel áll-e majd rendelkezésre, és milyen áron lehet importüzemanyaghoz jutni. Közben a százhalombattai finomító katonai védelmet kapott.

A magyar kormány szerint az olajszállítások Ukrajna miatt nem folytatódnak, míg az ukrán fél a támadás súlyos műszaki következményeire hivatkozik;

Orbán Viktor nyílt levélben fordult Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, és közölte: a műholdképek alapján nincs akadálya a szállításnak.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Hozzátette, hogy ilyen esetben a szövetségesekhez is fordulni kell. „És akkor (…) a szövetségesekhez kell fordulni, nem véletlenül vagyunk a NATO-nak a tagjai.”